Οι παίκτες της Premier League αρνήθηκαν τελικά τη μείωση 30% στους μισθούς τους, προβάλλοντας ως αιτία και τα χρήματα που θα χάσει το νοσοκομειακό σύστημα στη Βρετανία.

Οι αρχηγοί των ομάδων της Premier League αποφάσισαν να μην αποδεχθούν την πρόταση της διοργανώτριας αρχής, η οποία και βρισκόταν στο ίδιο μήκος κύματος με ότι συμβαίνει στα περισσότερα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, λόγω της πανδημία του κορονοϊού.

“Χάος” μεταξύ Premier League και Ένωσης Παικτών για τα δεδουλευμένα! Απειλούνται με πτώχευση ομάδες

Έχοντας κοινή συνομιλία στο Whatsapp, συζήτησαν όσα ειπώθηκαν και στη συνάντηση της EPL και κατέληξαν στο “όχι” το οποίο και δικαιολόγησαν με τα περίπου 200 εκατ. λίρες που θα χαθούν μέσω των ασφαλιστικών εισφορών για το εθνικό σύστημα υγείας.

Ως εκ τούτου, όλα είναι πλέον ανοικτά για το μέλλον, με την Premier League να κινδυνεύει με σοβαρό οικονομικό “πλήγμα” ειδικά αν διακοπεί οριστικά η σεζόν.

Premier League players reject proposed 30% wage cut during pandemic, union says cutting more than 200 million pounds ($245 million) in taxes would hurt nation's health services.



