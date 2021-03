Ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν αποτελεί έναν από τους πιο πολυσυζητημένους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, την τελευταία δεκαετία, έχοντας επικριθεί για τις χαμένες ευκαιρίες του, τη μετεγγραφή του από τη Νάπολι στη Γιουβέντους, αλλά και τα παραπανίσια κιλά του.

Ο ίδιος απαντούσε πάντα στο γήπεδο, σκοράροντας κατά ριπάς σε όποια ομάδα κι αν αγωνίστηκε και σε μία νέα συνέντευξή του στο ESPN, ήταν αποστομωτικός για το πόσο μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες στην καριέρα του.

Ο Αργεντινός στράικερ, που αγωνίζεται πλέον στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Κάποια στιγμή που είπαν ότι κανείς δεν πρέπει να με κάνει να αμφιβάλλω για ό,τι έχω πετύχει. Το τήρησα. Σέβομαι τη δημιουργική κριτική. Δεν πρέπει, όμως να δίνεις πολλή σημασία στην κριτική σε ανθρώπους που το κάνουν για να σε υποτιμήσουν. Έχασα τρεις τελικούς με την εθνική, η μητέρα μου είχε καρκίνο και τον ίδιο χρόνο βγήκα πρώτος σκόρερ (38 γκολ σε 27 ματς). Η Νάπολι τότε με πούλησε αντί 90.000.000 ευρώ στη Γιουβέντους. Αν αυτό δεν δείχνει ότι ξεπερνάω τις αντιξοότητες, πείτε μου εσείς τι δείχνει».

