Αποτελέσματα NBA: Νίκη ξέσπασμα για τους Λος Άντζελες Λέικερς κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αγωνίστηκαν χωρίς τον Στεφ Κάρι και έδωσαν την ευκαιρία στους Λος Άντζελες Λέικερς να επιστρέψουν στις νίκες, με το εκτός έδρας 129-101 στο NBA.

Μετά από μία σειρά ηττών, οι Λος Άντζελες Λέικερς έψαχναν νίκη ξέσπασμα στο NBA, για να συνεχίσουν τη “μάχη” τους για τα πλέι οφ και τη βρήκαν με εξαιρετική εμφάνιση των σούπερ σταρ τους κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ για τους “λιμνανθρώπους”. Από την άλλη πλευρά, για τους ηττημένους, ο Σάντος είχε 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Σάρλοτ Χόρνετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 109-93

Μαϊάμι Χιτ – Χιούστον Ρόκετς 115-105

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Τορόντο Ράπτορς 125-134

Γιούτα Τζαζ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 105-115

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Λος Άντζελες Λέικερς 101-129