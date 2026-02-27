Αποτελέσματα NBA: Τεράστια εμφάνιση από Ντόντσιτς αλλά ήττα για Λέικερς στην εκπνοή από τους Σανς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν μέσα στο Φοίνιξ παρά τη “μεγάλη” εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Ρόις Ο’ Νιλ ήταν εύστοχος σε τρίποντο στα 0,9’’ πριν τη λήξη και χάρισε στους Σανς τη νίκη με 113-110, υποχρεώνοντας τους “λιμνανθρώπους” στην τρίτη σε΄ρι τους ήττα

Ο Όστιν Ριβς ήταν άστοχος σε τρίποντο ισοφάρισης στην εκπνοή και κάπως έτσι πήγε στράφι η μεγάλη εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς με 41 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Έτσι, οι Φοίνιξ Σανς μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα επέστρεψαν στις νίκες (ρεκόρ 34-26), με τους Λος Άντζελες Λέικερς να πέφτουν στο 34-24.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με 31 πόντους του Άντονι Έντουαρντς οι Τίμπεργουλβς πέρασαν με 94-88 από το Λος Άντζελες, απέναντι στους Κλίπερς, παραμένοντας πέμπτοι στη Δύση (ρεκόρ 37-23).

Για τους Κλίπερς (ρεκόρ 27-31) που παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες, πάλεψαν ο Τζόουνς με 18 πόντους και ο Ματούριν με 14 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα στο NBA

Πέισερς-Χόρνετς 109-133

Σίξερς-Χιτ 124-117

Χοκς-Γουίζαρντς 126-96

Νετς-Σπερς 110-126

Μάτζικ-Ρόκετς 108-113

Μπουλς-Μπλέιζερς 112-121

Μάβερικς-Κινγκς 121-130

Σανς-Λέικερς 113-110

Τζαζ-Πέλικανς 118-129

Κλίπερς-Τίμπεργουλβς 88-94