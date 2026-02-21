Αθλητικά

Αποθέωση για τον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό: Οι υψωμένες γροθιές του Αταμάν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου και η υποδοχή στον Λεσόρ

Οι φίλαθλοι των πρασίνων αποθέωσαν τους παίκτες και τον προπονητή της ομάδας για την κατάκτηση του Κυπέλλου
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη με 68-79 επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας έζησε αποθεωτική υποδοχή στο ξενοδοχείο στην Κρήτη με τους φιλάθλους της ομάδας να συγχαίρουν άπαντες για τον τίτλο ενάντια στον αιώνιο αντίπαλο.

Ο Εργκίν Αταμάν πανηγύρισε με τους οπαδούς την κατάκτηση του τροπαίου υψώνοντας τις γροθιές του με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, ενώ οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν και τον Ματίας Λεσόρ, που μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά βρίσκεται πάντα στην καρδιά των φίλων των πρασίνων.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπήκαν στο ξενοδοχείο με το τρόπαιο αγκαλιά και εκεί γνώρισαν την αποθέωση από αρκετούς οπαδούς τους, που χάρηκαν μαζί τους την 22η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ.

Οι πράσινοι κέρδισαν τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και οι οπαδοί της ομάδας με την αποθεωτική τους υποδοχή έδειξαν την αγάπη και την πίστη στο σύλλογο, παρά την κακή είκονα που παρουσίαζε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν το τελευταίο διάστημα.

Οι πανηγυρισμοί στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν και οι παίκτες του «τριφυλλιού» πιθανότατα θα γιορτάσουν την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον καλύτερο τρόπο

Αθλητικά
