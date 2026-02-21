Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79: Πράσινος θρίαμβος στον «αιώνιο» τελικό και κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

“Βάφτηκε” στα πράσινα και πάλι ο τίτλος και μάλιστα με… πάρτι! Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος του Ολυμπιακού σε άμυνα και επίθεση, επικράτησε με (68-79) στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 που έγινε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού και σήκωσε για δεύτερη σερί χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ στους άνδρες και για 22η στην ιστορία του (ο πολυνίκης του θεσμού).

Για 3η διαδοχική χρονιά, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μονομάχησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο, με τους «πράσινους» να κάνουν το repeat και παράλληλα να «σπάνε» το σερί που 5 νικών που έτρεχαν οι ερυθρόλευκοι στα «αιώνια» ντέρμπι, παίρνοντας έτσι τεράστιο ψυχολογικό μπουστάρισμα ενόψει της συνέχειας, σε Euroleague και GBL!

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα στο παιχνίδι, με τους Χέιζ-Ντέιβις και Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι καταλυτικοί παράγοντες σε αυτή την επιτυχία. Ο Χολμς έκανε πολύ καλή δουλειά στη ρακέτα, ενώ και ο Γκραντ έβαλε κρίσιμα καλάθια στην τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά με τον Βεζένκοφ, αλλά ο Βούλγαρος είχε ελάχιστα στηρίγματα (μόνο ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπόρεσε να διακριθεί) και τελικά έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγο πριν το φινάλε της 3ης περιόδου και δεν επέστρεψε στο ματς. Με ενοχλήσεις στον ώμο φεύγει από το Ηράκλειο ο Κέντρικ Ναν.

Ο MVP του περσινού final 4 της Euroleague, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναδείχτηκε και MVP του τελικού Κυπέλλου! Σημείωσε 15 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7/13 βολές. Μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο, με 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σημείωσε 14 πόντους με 3/3 τρίποντα. Ο Ντίνος Μήτογλου είχε 11 πόντους, όσους και ο Τζέριαν Γκραντ, ενώ 6 ριμπάουντ μάζεψε ο Ερνανγκόμεθ σε 13:13΄΄ στο παρκέ.

Από τον Ολυμπιακό που είχε “άσφαιρους” τους σκόρερ του εκτός από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ με 16 πόντους (0/4 τρίποντα) ήταν αυτός που ξεχώρισε (πρώτος σκόρερ του αγώνα). Από 12 πόντους πέτυχαν οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ, ενώ 11 σημείωσε ο Τόμας Γουόκαπ (1/5 τρίποντα). Με νάρθηκα αγωνίστηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα.

Δείτε το live του αγώνα

Η αναμέτρηση…

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς βασιζόμενος στην καλή του άμυνα και στο να πάρει καλές επιλογές στην επίθεση. Το “τριφύλλι” “τάισε” τον Χολμς -που είχε δυο καρφώματα- έφτιαξε μικρή διαφορά (8-12 το σκορ μετά τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου) αλλά συνάντησε πρόβλημα στο μαρκάρισμα του Βεζένκοφ, ο οποίος είχε όλους τους πόντους των Πειραιωτών μέχρι εκείνο το σημείο (είχαν 0/3 από το τρίποντο).

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα μικρό σερί και έφερε τη διαφορά στο -2 (10-12), ο Γκραντ ανέβασε και πάλι τη διαφορά με καλάθι και βολή (10-15), αλλά ο Γουόρντ έβαλε το το πρώτο τρίποντο των Πειραιωτών στον τελικό. Η μάχη των “αιωνίων” συνεχίστηκε, με τον Βεζένκοφ να παραμένει η μόνη… σίγουρη επιθετική λύση του Μπαρτζώκα (έφτασε τους 12 πόντους) και τις δυο ομάδες να κλείνουν το δεκάλεπτο στην ισορροπία (17-17).

Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε αισθητή την παρουσία του στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με έξι πόντους και βοήθεια στα ριμπάουντ (άλλαξε την εικόνα της ομάδας του Αταμάν). Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε έτσι μια σημαντική διαφορά, αφού ο Ολυμπιακός έμεινε με δυο πόντους για περισσότερο από 5 λεπτά. Η είσοδος του Μήτογλου στο ματς (με πέντε σερί πόντους) και τα καλάθια του Ναν εκτόξευσαν τη διαφορά στο +14 (19-33).

Ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος και ο Μιλουτίνοφ πέτυχε το δεύτερο καλάθι του στο δεκάλεπτο. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να “ψαλιδίσουν” τη διαφορά, αλλά ο Ναν και ο Ρογκαβόπουλος ήταν εκεί για να “τραβήξουν” την ομάδα και να φέρουν το +15 (25-40). Ο Αμερικανός όμως έφτασε τα 2 φάουλ αλλά ο Ρογκαβόπουλος ήταν “ζεστός’ και έφερε το +17 (28-45). Ολυμπιακός είχε 1/13 τρίποντα μέχρι εκείνο το σημείο! Η βολές του Μιλουτίνοφ διαμόρφωσαν το 29-45 του ημιχρόνου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέρασε για πρώτη φορά στον τελικό -με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου- τον Ταϊρίκ Τζόουνς και με το… καλημέρα ο Αμερικανός πήρε προσπάθειες και είχε ένα πετυχημένο κάρφωμα. Έδωσε ενέργεια στους Πειραιώτες σε άμυνα και επίθεση. Την ίδια στιγμή, ο Χολμς χρεώθηκε με 4ο φάουλ και πήγε στον πάγκο.

Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου πέρασαν στο ματς και μπήκαν στο “ζωγραφιστό”, βοηθώντας στους ψηλούς, ενώ ο Ρογκαβόπουλος συνέχισε να “πληγώνει” το καλάθι του Ολυμπιακού, με τη διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (έφτασε μέχρι το +18 του 41-59), λόγω και της καλής άμυνας της ομάδας. Σε αυτό το σημείο, ο Τόμας Γουόκαπ ήταν ο μοναδικός που σκόραρε για τους ερυθρόλευκους (έφτασε τους 9 πόντους). Η ομάδα του Αταμάν έβγαζε συνέχεια “πρωταγωνιστές” (ο Μήτογλου είχε σερί πόντων) με τον Ναν να φτάνει τα 4 φάουλ. Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες έδειξαν να βασίζονται μόνο στον Τζόουνς.

Ο Μπαρτζώκας δέχθηκε άσχημα νέα στη συνέχεια. Ο Βεζένκοβ έκανε airball σε σουτ τριών πόντων, ζήτησε αλλαγή κι έπιασε τη μέση του. 38.2″ για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Βούλγαρος φόργουορντ πήγε στα αποδυτήρια έχοντας 16 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει λίγο μετά στο +19 τη διαφορά (50-69).

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός πίεσε για την ανατροπή. Οι Πειραιώτες μείωσαν στους 12 πόντους τη διαφορά (63-75) αλλά δεν είχαν σωστές αποφάσεις, με το “τριφύλλι” να κρατάει τη διαφορά σε ασφαλές σημείο, με τον Γκραντ να σημειώνει 4 σερί πόντους (από τους 10 που πέτυχε η ομάδα του στο δεκάλεπτο). Ο Φουρνιέ πέτυχε “μεγάλο” τρίποντο στη συνέχεια αλλά είχε σερί άστοχες προσπάθειες, βάζοντας στην ουσία ένα τέλος στην ερυθρόλευκη προσπάθεια.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (4/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουόρντ 5 (1), Μόρις, Βεζένκοβ 16 (7/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπολου, Ντόρσεϊ 4 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 5 (1/2 δίποντα, 3/4 βολές), Χολ, Τζόουνς 12 (4/4 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 12 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 7 (0/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Χολμς 8 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος 14 (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Γκραντ 11 (5/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ναν 7 (3/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 19/28 δίποντα, 6/26 τρίποντα, 12/16 βολές, 23 ριμπάουντ (16 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 9 λάθη, 15 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 23/35 δίποντα, 9/23 τρίποντα, 6/8 βολές, 28 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 8 επιθετικά), 19 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 9 λάθη, 21 φάουλ