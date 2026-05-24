Αποθεώθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τον κόσμο στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του (24/06/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και το “παρών” στο γήπεδο δίνει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η “καρδιά” όλων των Ολυμπιακών χτυπάει αυτή την ώρα στο Telekom Center Athens για το παιχνίδι του τροπαίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague και ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θα μπορούσε να λείπει από την “ερυθρόλευκη” γιορτή στην Αθήνα.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός γνώρισε μάλιστα την αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού την ώρα που πήγαινε να πάρει θέση στο γήπεδο για το ματς του τίτλου στη Euroleague.

Δίπλα του ήταν και ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη, Μιλτιάδης.