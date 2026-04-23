Αποχωρεί ο Πάμπλο Γκαρσία από τον ΑΠΟΕΛ μετά την «έκρηξή» του στο ματς Κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού

Τελειώνει ο Ουρουγουανός προπονητής από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ
Τις τελευταίες του στιγμές στην τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ φαίνεται πως περνάει ο Πάμπλο Γκαρσία, μετά και από όσα έγιναν στο ματς Κυπέλλου με τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε εκτός έδρας με το εμφατικό 4-2 στον πρώτο ημιτελικό με τον Απόλλωνα Λεμεσού για το κυπριακό κύπελλο και πήρε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τετάρτης (29.04.2026). Μετά τη λήξη του αγώνα, όμως, υπήρξε ένταση στον αγωνιστικό χώρο με τον Πάμπλο Γκαρσία να χάνει τη ψυχραιμία του, όταν ρίχθηκε μπουκάλι νερό από την κερκίδα του Απόλλωνα και βρήκε τον Ουρουγουανό κόουτς, αλλά και τον γιο του, που είναι βοηθός προπονητής.

Η κατάσταση δεν ηρέμησε ούτε στη συνέντευξη Τύπου, όπου ο Πάμπλο Γκαρσία αντέδρασε έντονα σε ερώτηση για τον Βιντ Μπέλετς, απαντώντας: “Τώρα μιλάς σοβαρά ή κοροϊδεύεις; Αυτοί που μπαίνουν μέσα πάντα κάνουν προθέρμανση!”, πριν αποχωρήσει εμφανώς εκνευρισμένος.

Σύμφωνα με ΜΜΕ του νησιού, το επεισόδιο αυτό, η ήττα, αλλά κυρίως η επαναλαμβανόμενη κακή εικόνα στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, οδηγούν τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ στην απόφαση, να προχωρήσει σήμερα στη λύση της συνεργασίας τους.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
255
129
126
97
