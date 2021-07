Ο Σέρχιο Αραούχο έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στην ΑΕΚ.

Ο Αργεντινός επιθετικός υπέγραψε για 3+1 χρόνια με την Ένωση κι ανέβασε μία φωτογραφία στο Twitter από την παρουσίαση του μέσα από την Αγιά Σοφιά –OPAP Arena, την οποία και συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα.

«Είναι πλέον επίσημο. Είναι τιμή να επιστρέφω. Μαζί θα πετύχουμε μεγάλα πράγματα», έγραψε ο Σέρχιο Αραούχο.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του άσου της ΑΕΚ:

It is official. It’s an honor to be back. Together we will achieve big things 💛🖤 @AEK_FC_OFFICIAL pic.twitter.com/fZFEunTnXt