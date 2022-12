Εκατομμύρια Αργεντινοί έχουν βγει στους δρόμους του Μπουένος Άιρες για να πανηγυρίσουν με τους παίκτες της Εθνικής τους Ομάδας, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 από την Αργεντινή.

Η λαοθάλασσα δημιούργησε όμως και προβλήματα στην παρέλαση των παικτών της Αργεντινής μέσα στην πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν και ελικόπτερα.

Με το λεωφορείο που τους μετέφερε αρχικά να… φρακάρει, οι αρμόδιες αρχές αναγκάστηκαν να επιστρατεύσουν ελικόπτερα για τη μεταφορά των πρωταθλητών του Κατάρ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής.

Argentina team is currently flying over Buenos Aires by helicopter as it got impossible for the bus to proceed due to 4 million people in the streets pic.twitter.com/8BUtuk6oWW