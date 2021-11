Μετά την ήττα στην πρεμιέρα του WTA Finals, η Αρίνα Σαμπαλένκα βρέθηκε να χάνει και στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Ίγκα Σφιόντεκ, αλλά με φοβερή ανατροπή πήρε την πρώτη της νίκη με 2-0 σετ (2-6, 6-2, 7-5) και θα δώσει “τελικό” πρόκρισης με την Μαρία Σάκκαρη.

Η Λευκορωσίδα, Νο2 στον κόσμο και Νο1 του ταμπλό έδωσε μεγάλη “μάχη” για να μείνει “ζωντανή” στο τουρνουά των κορυφαίων του τένις γυναικών, αλλά μπροστά της έχει πλέον αγώνα… ζωής ή θανάτου με την Ελληνίδα τενίστρια για μία θέση στα ημιτελικά.

Η Πάουλα Μπαντόσα έχει ήδη προκριθεί ως πρώτη του ομίλου της και η Σαμπαλένκα με τη Σάκκαρη θα “παλέψουν” αύριο Δευτέρα (15/11) για τη δεύτερη θέση.

With a ʀᴏᴄᴋɪɴɢ crowd behind her, @SabalenkaA fights her way to victory over Swiatek!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/2ufCOqxGe3