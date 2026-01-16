Αθλητικά

Άρης Betsson: Εκτός ομάδας Ίνοκ, Φορμπς και Γκιουζέλης με απόφαση Μίλιτσιτς

Οι τρεις μπασκετμπολίστες βρίσκονται εκτός πλάνων του προπονητή της ομάδας της Θεσσαλονίκης
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ραγδαίες εξελίξεις στο τμήμα μπάσκετ του Άρη, με τον Ιγκόρ Μίλισιτς να προχωράει σε αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας μεσούσης της σεζόν.

Μετά από απόφαση του προπονητή, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, και της ΚΑΕ Άρης, οι Στίβεν Ίνοκ, Μπριν Φορμπς και Γιώργος Γκιουζέλης τίθενται εκτός ομάδας, τόσο από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις όσο και από τις προπονήσεις με τους υπόλοιπους αθλητές.

Τα συμβόλαιά τους παραμένουν, όμως, ενεργά και οι ίδιοι θα συνεχίσουν να πληρώνονται κανονικά, όπως προβλέπεται μέχρι να βρουν ομάδα και να αποχωρήσουν οριστικά από τους Θεσσαλονικείς.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Άρης έχει βγει στην αγορά για την ενίσχυση της ομάδας, η οποία δεν τα πηγαίνει καλά ούτε στην Ελλάδα ούτε στο Eurocup και χρειάζεται ένα γερό ηλεκτροσόκ.

Αθλητικά
