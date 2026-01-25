Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Άρης – Λεβαδειακός: Συνθήματα εναντίον Καρυπίδη και Χιμένεθ στο Βικελίδης

Έξαλλοι οι οπαδοί του Άρη μετά την ισοπαλία με το Λεβαδειακό
Ο Χιμένεθ
Ο Χιμένεθ στο Άρης - Λεβαδειακός (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Άρης έχασε τη νίκη στις καθυστερήσεις του αγώνα με το Λεβαδειακό και μετά την ισοπαλία των δύο ομάδων με 2-2 στη Super League, υπήρξαν αποδοκιμασίες για τους “κίτρινους” στο Βικελίδης.

Οι οπαδοί του Άρη ξέσπασαν μετά τη νέα απώλεια βαθμών της ομάδας τους, η οποία έχει μείνει πίσω από τον Λεβαδειακό στη βαθμολογία της Super League, με τον προπονητή, Μανόλο Χιμένεθ και τον πρόεδρο Θόδωρο Καρυπίδη να βρίσκονται στο “στόχαστρο”.

Χιμένεθ και Καρυπίδης άκουσαν συνθήματα εναντίον τους από τους οπαδούς του Άρη στο Βικελίδης, με την ομάδα να βρίσκεται πλέον σε… κρίση, από τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα στη Super League, ενώ έχει ήδη αποκλειστεί και στο Κύπελλο Ελλάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
94
94
71
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo