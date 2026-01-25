Άρης – Λεβαδειακός: Συνθήματα εναντίον Καρυπίδη και Χιμένεθ στο Βικελίδης

Ο Άρης έχασε τη νίκη στις καθυστερήσεις του αγώνα με το Λεβαδειακό και μετά την ισοπαλία των δύο ομάδων με 2-2 στη Super League, υπήρξαν αποδοκιμασίες για τους “κίτρινους” στο Βικελίδης.

Οι οπαδοί του Άρη ξέσπασαν μετά τη νέα απώλεια βαθμών της ομάδας τους, η οποία έχει μείνει πίσω από τον Λεβαδειακό στη βαθμολογία της Super League, με τον προπονητή, Μανόλο Χιμένεθ και τον πρόεδρο Θόδωρο Καρυπίδη να βρίσκονται στο “στόχαστρο”.

Χιμένεθ και Καρυπίδης άκουσαν συνθήματα εναντίον τους από τους οπαδούς του Άρη στο Βικελίδης, με την ομάδα να βρίσκεται πλέον σε… κρίση, από τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα στη Super League, ενώ έχει ήδη αποκλειστεί και στο Κύπελλο Ελλάδας.