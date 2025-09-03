Αθλητικά

Άρης: Ο Μαρίνος Ουζουνίδης απουσίαζε από την προπόνηση της Τετάρτης

Υπό τις οδηγίες του Νικηφόρου Μπελαγιάννη συνεχίστηκε η προετοιμασία της ομάδας
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης σε αγώνα του Άρη (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Προς οριστική λύση της συνεργασίας τους οδεύουν Άρης και Μαρίνος Ουζουνίδης, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία για την επίσημη αποχώρηση του Έλληνα προπονητή από τον πάγκο των «κιτρίνων». 

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (3/9) στην προπόνηση της ομάδας πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του Ουζουνίδη, γεγονός που επιβεβαιώνει την απόσταση που έχει ήδη δημιουργηθεί και ουσιαστικά απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για τις σχετικές ανακοινώσεις.

Η προπόνηση διεξήχθη υπό τις οδηγίες του Νικηφόρου Μπελαγιάννη, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, το πρόγραμμα περιλάμβανε ενεργοποίηση, passing game, παιχνίδι διατήρησης μπάλας και παιχνίδια σε μικρό χώρο. Η επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης, και θα πραγματοποιηθεί ξανά στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, με την ομάδα να συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

