Άρης – Ολυμπιακός 0-0: Έσπασε το ερυθρόλευκο νικηφόρο «σερί» αλλά η κορυφή της Super League παρέμεινε στους Πειραιώτες

Μετά από ένα ματς με λίγες κλασικές ευκαιρίες και μια αποβολή για κάθε ομάδα, Ολυμπιακός και Άρης έμειναν στο 0-0 στο “Βικελίδης” σε ματς για τη 14η αγωνιστική της Super League. Καλύτεροι οι Πειραιώτες αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στο γκολ.

Για πρώτη φορά στη σεζόν, στη Super League και δεύτερη συνολικά (το 0-0 με την Πάφο), ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να σκοράρει σε ματς κι έτσι “άφησε” βαθμούς στην έδρα του Άρη, λίγες ημέρες μετά το “διπλό” επί της Καϊράτ Αλμάτι αλλά και το μεγάλο ταξί του στο Αλμάτι.

Ο Ολυμπιακός είδε το νικηφόρο του σερί στη Super League να σπάει επτά αγωνιστικές μετά την ήττα του στην έδρα του ΠΑΟΚ, αλλά η κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ερυθρόλευκη (έφτασε τους 35 βαθμούς και βρίσκεται στο +1 από την ΑΕΚ). Απ’ την άλλη, ο Άρης πήρε το 5ο του “Χ” στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στους 17 βαθμούς.

Το ματς…

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του αγώνα -με τον Ταρέμι και τον Μαρτίνς να είναι στην πρώτη γραμμή της πίεσης- και είδε τον Στρεφέτη Μπάλα έφτασε στον Ζέλσον Μαρτίνς που έπιασε διαγώνιο σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, με τον Αθανασιάδη να διώχνει με υπερένταση. Ο Άρης βρέθηκε γρήγορα σε θέση άμυνας και έδειξε μεγάλο πρόβλημα, να περάσει τη σέντρα, έχοντας επιθετικές βλέψεις.

Ο Άρης έδειξε μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας κι έτσι έδωσε στον Ολυμπιακό ευκαιρία για νέες επιθέσεις, χωρίς να έχει καλή επιλογή στην τελική πάσα. Στο 16′ και μετά από μακρινή εκτέλεση φάουλ του Στρεφέτσα, ο Καλογερόπουλος έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα για λίγο άουτ.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν να δείχνουν… σφυγμό από το 20′ και μετά, βγάζοντας ενέργεια στο χώρο του κέντρου. Ο Ολυμπιακός συνέχισε πάντως να έχει την κατοχή της μπάλας, χωρίς να γίνεται επικίνδυνος, ενώ από το 32′ και μετά είχε και τα δυο του αμυντικά χαφ (Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτη) με κίτρινη κάρτα. Στην άμυνα, ο Άρης ήταν καλά κλεισμένος, ενώ ο Αθανασιάδης δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει όσες μπαλιές πέρασαν προς τα καρέ του.

Το ματς απέκτησε ξαφνικά… ζωή στα τελευταία του λεπτά, με τις δυο ομάδες να χάνουν από μια καλή ευκαιρία. Στο 37 ο Άρης είδε τον Πέρεθ να πιάνει άστοχο σουτ από καλό σημείο, ενώ ένα λεπτό μετά ο Μουζακίτης γέμισε στην περιοχή, ο Ταρέμι μοίρασε στον Στρεφέτσα, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Αθανασιάδη από τα αριστερά στην περιοχή και με δεξί πλασέ. Στην τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, ο Μορόν έπιασε ένα μακρινό σουτ από θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- και έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο δίπλα από το αριστερό “γ” του Τζολάκη.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Άρης άγγιξε το γκολ. Μετά από γέμισμα από δεξιά στην περιοχή του Ολυμπιακού -προς το δεύτερο δοκάρι- ο Γένσεν πήρε την κεφαλιά και αστόχησε για λίγο. Τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον Ολυμπιακό στο 51′, αφού ο Ντάνι Γκαρθία αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα (βρήκε με τις τάπες τον Πέρεθ) και άφησε τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες.

Δέκα λεπτά μετά, οι αριθμητικές ισορροπίες μεταξύ των δυο ομάδων επέστρεψαν. Ο Ολυμπιακός φώναξε για μια ανατροπή του Φατιγκά στον Ταρέμι, έξω από τη μεγάλη περιοχή, που ο διαιτητής δεν την υπέδειξε (θα έβγαινε σε θέση τετ-α-τετ ο Ιρανός). Το VAR κάλεσε τον Γιαμπλόνσκι να εξετάσει τη φάση, με τον ρέφερι να δίνει κόκκινη κάρτα και να αποβάλει τον παίκτη των γηπεδούχων.

Το ματς πήρε… φωτιά με τον Μεντιλίμπαρ να προχωράει σε αρκετές αλλαγές. Στο 69′ ο Τσικίνιο έκανε τη σέντρα, αλλά Ταρέμι και Ελ Καμπί δεν μπόρεσαν να πάρουν την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ, από παρέμβαση παίκτη του Άρη. Στο 72′ οι παίκτες του Ολυμπιακού φώναξαν για το χέρι και πέναλτι του Ράτσιτς. Η μπάλα πρώτα βρήκε στο πόδι του και μετά στο χέρι του, με τον διαιτητή και το VAR να μη δίνουν κάτι. Απ’ τη μεριά τους, οι Θεσσαλονικείς είχαν κάποια καλά σουτ προς την εστία του Τζολάκη.

Ο Ολυμπιακός πίεσε μέχρι τέλους για το γκολ της νίκης και στο 85′ έχασε μοναδική ευκαιρία για να σκοράρει. Έσε και Μουζακίτης συνεργάστηκαν, ο Έλληνας μέσος έβγαλε τον Αργεντινό σε θέση τετ-α-τετ από πλάγια θέση, αλλά το πλασέ που έκανε ήταν άστοχο.

Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο φινάλε το ματς Ποντένσε και Γιάρεμπτσουκ για να… προκαλέσει το νικητήριο γκολ, αλλά ο Άρης άντεξε στην πίεση που δέχθηκε και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας (0-0).

Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι

Βοηθοί: Μπάιτινγκερ, Τίλερτ

4ος: Ζαμπαλάς

VAR: Χάνσλμπαουερ, Πουλικίδης