Άρης – Ολυμπιακός live για τη 14η αγωνιστική στη Super League

Λίγες ημέρες μετά το “διπλό” επί της Καϊράτ Αλμάτι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει στη Θεσσαλονίκη τον “πληγωμένο” Άρη με σκοπό να κρατηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ηττήθηκε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μένοντας με μόνο νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-4-4) και αρκετά μακριά από την τετράδα.

