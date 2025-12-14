Άρης – Ολυμπιακός live για τη 14η αγωνιστική στη Super League

Λίγες ημέρες μετά το “διπλό” επί της Καϊράτ Αλμάτι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει στη Θεσσαλονίκη τον “πληγωμένο” Άρη με σκοπό να κρατηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ηττήθηκε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μένοντας με μόνο νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-4-4) και αρκετά μακριά από την τετράδα.
21:31 | 14.12.2025
73΄'
Άστοχο το σουτ του Ράτσιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή
21:28 | 14.12.2025
72'
Ο Ράτσιτς βρίσκει την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή του Άρη, μετά από εναέρια παρέμβαση που έκανε, με τον διαιτητή να μη δίνει τίποτα κ να το θεωρεί ακούσιο
21:28 | 14.12.2025
69'
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό
Ορτέγκα αντί Μπρούνο
21:27 | 14.12.2025
Λίγο πριν στο 64' ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγές. Έσε και Τσικίνιο μέσα, Ζέλσον και Στρεφέτσα εκτός
21:21 | 14.12.2025
67'
Καλή στιγμή για τον Άρη
Οι γηπεδούχοι έκλεψαν την μπάλα, έγινε το γύρισμα στη μεγάλη περιοχή, ο Μορόν έπιασε το γυριστό σουτ αλλά ο Πιρόλα έβαλε σωτήρια κόντρα
21:20 | 14.12.2025
Μετά από "κομπίνα" ο Τερέμι έπιασε το γυριστό σουτ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
21:20 | 14.12.2025
η μπάλα έχει στηθεί για την εκτέλεση του φάουλ από τον Ολυμπιακό
21:18 | 14.12.2025
61'
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στον Φατιγκά - Με δέκα παίκτες και ο Άρης
21:17 | 14.12.2025
Στο Onfield review ο διαιτητής
21:16 | 14.12.2025
59'
Φάουλ του Φατιγκά στον Ταρέμι -εκτός μεγάλης περιοχής, που ο διαιτητή δεν το έδωσε
21:09 | 14.12.2025
58'
Σέντρα του Πέρεθ, κεφαλιά του Μορόν στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα έφυγε άουτ
21:05 | 14.12.2025
51'
Δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή για τον Ντάνι Γκαρθία
21:03 | 14.12.2025
46'
Τεράστια ευκαιρία για την Άρη
Γέμισμα από δεξιά στην περιοχή προς το δεύτερο δοκάρι, ο Γένσεν πήρε την κεφαλιά και αστόχησε για λίγο
21:03 | 14.12.2025
ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:02 | 14.12.2025
Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες
21:01 | 14.12.2025
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
20:43 | 14.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:43 | 14.12.2025
42'
Μακρινο σουτ του Μορόν από θέση αριστερά και με το δεξί πόδι, η μπάλα έφυγε ευθεία και πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό "γ" της εστίας του Τζολάκη
20:38 | 14.12.2025
38'
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό
Ο Μουζακίτης γέμισε στην περιοχή, ο Ταρέμι μοίρασε στον Στρεφέτσα, ο οποίος δεν νίκησε τον Αθανασιάδη από τα αριστερά στην περιοχή και με δεξί πλασέ
20:35 | 14.12.2025
37'
Μεγάλη στιγμή για τον Άρη
Ο Ντούντου έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον Πέρεθ να αστοχεί από πολύ καλή θέση
20:33 | 14.12.2025
32'
Κεφαλιά πάσα του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ταρέμι έπιασε το σουτ, που όμως ήταν αρκετά άστοχο
20:30 | 14.12.2025
Τα δύο χαφ του Ολυμπιακού κιτρινίστηκαν στο μισάωρο
20:25 | 14.12.2025
29'
Κίτρινη κάρτα στον Μουζακίτη
20:20 | 14.12.2025
23'
Σουτ του Ράτσιτς στα σώματα. Πρώτη αξιόλογη στιγμή για τον Άρη
20:17 | 14.12.2025
19'
Κίτρινη κάρτα στον Ντάνι Γκαρθία
20:05 | 14.12.2025
16'
Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Στρεφέτσα, ο καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά από τα όρια της μικρής περιοχής αλλά έστειλε την μπέλε άουτ
20:01 | 14.12.2025
4'
Επέμβαση του Αθανασιάδη σε διαγώνιο σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς
19:59 | 14.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:59 | 14.12.2025
Μεντιλίμπαρ και Χιμένεθ αγκαλιάστηκαν πριν την έναρξη του αγώνα
19:58 | 14.12.2025
Οι ποδοσφαίριστές βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο του "Βικελίδης"
19:57 | 14.12.2025
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0 ΤΕΛΙΚΟ
19:57 | 14.12.2025
Ελάχιστα πριν τη λήξη του ματς, το Ατρομητος - ΠΑΟΚ είναι στο 2-0
19:54 | 14.12.2025
19:53 | 14.12.2025
Την τελευταία φορά που οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν εκτός έδρας τον Άρη, ήταν 21 Ιανουαρίου 2024, με σκορ 2-1 και με τον Κάρλος Καρβαλιάλ στον πάγκο
19:53 | 14.12.2025
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τους Ρέτσο, Μπιανκόν, Ροντινέι και Πασχαλάκη
19:52 | 14.12.2025
Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει διαθέσιμους τους Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ και Δώνη
Εκτεταμένο ροτέισον από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος τεχνικός κατεβάζει τους Πειραιώτες με 6 αλλαγές και διάταξη 4-4-2, δίνοντας φανέλα βασικού σε Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Μπρούνο, Γκαρθία, Στρεφέτσα και Ταρέμι
19:48 | 14.12.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Άρης – Ολυμπιακός για την 14η αγωνιστική στη Super League