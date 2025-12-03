Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: Το ανάποδο ψαλίδι του Γιώργου Γιακουμάκη στο φινάλε που «ξέρανε» τους γηπεδούχους

Με γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στην τελευταία φάση του αγώνα, ο ΠΑΟΚ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από τον Άρη στο “Κλ. Βικελίδης” για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Άρης ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει τη νίκη επί του ΠΑΟΚ και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Betsson, ωστόσο ο Γιώργος Γιακουμάκης είχε διαφορετική άποψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δικέφαλος του Βορρά ισοφάρισε τον Άρη στο 96′ με υπέροχο ψαλιδάκι του Έλληνα σέντερ φορ, ο οποίος μάλιστα σκόραρε με τη δεύτερη απόπειρα, μετά από γύρισμα του Τάισον.

Ο Γιακουμάκης έδωσε και πάλι τη λύση στον ΠΑΟΚ στο φινάλε, όπως είχε κάνει και πριν τρεις ημέρες στη Βοιωτία κόντρα στον Λεβαδειακό.