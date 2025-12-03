Άρης – ΠΑΟΚ: Η μάχη στο «Κλ. Βικελίδης» με το Δικέφαλο του Βορρά να καίγεται για τη νίκη

Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τους γηπεδούχους να έχουν το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικής και τους ασπρόμαυρους να είναι σε δύσκολη θέση.

Ο ΠΑΟΚ έχει μία νίκη και μία ήττα στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει στη διοργάνωση και κόντρα στον Άρη θέλει τη νίκη για να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Η ήττα με 4-1 από το Λεβαδειακό του έχει στοιχίσει βαθμολογικά.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κωνσταντέλια, Πέλκα και Μεϊτέ. Ο Μαντί Καμαρά θα είναι αυτός που πιθανότατα θα καλύψει το κενό του μέσου του ΠΑΟΚ, λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε στο παιχνίδι με το Λεβαδειακό για τη Super Leageu.

Ο Άρης θα έχει στην αποστολή του τον Μόντσου, όπως και τους Μισεουί και Γένσεν που προπονούνται κανονικά τις τελευταίες μέρες. Αντίθετα, ο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Δώνη, Αλφαρέλα, Καντεβέρε και Σούντμπεργκ.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο ομάδες έχουν να δώσουν δύο παιχνίδια μεταξύ τους μέσα σε λίγες μέρες, καθώς θα αναμετρηθούν και για το πρωτάθλημα (07/12/25, 19:30), αλλά αυτή τη φορά με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ. Οπότε, οι δύο προπονητές θα πρέπει να «παίξουν πόκερ» και να κρατήσουν φυλαγμένα κάποια στοιχεία έκπληξης και για το παιχνίδι που θα ακολουθήσει αυτό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.