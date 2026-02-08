Αθλητικά

Άρης – ΠΑΟΚ live για την 20η αγωνιστική της Super League

Οι δύο ομάδες επιθυμούν διακαώς τη νίκη για διαφορετικούς λόγους
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Super League
20η αγωνιστική
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Super League.

19:38 | 08.02.2026
Τελευταίο 5λεπτο στο πρώτο μέρος
19:37 | 08.02.2026
Ο ΠΑΟΚ πολιορκεί την εστία του Άρη

Σουτ του Ζαφείρη, άουτ η μπάλα

19:36 | 08.02.2026
36' Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ντεσπόντοφ βγήκε απέναντι στον Αθανασιάδη, έπειτα από πάσα του Ζίβκοβιτς, αλλά ο Έλληνας κίπερ τον νίκησε
 

19:35 | 08.02.2026
Πρώτη τελική για τον Άρη με τον Μορόν!

Μετά από τρομερή ενέργεια του Ντούντου, το πλαινό σουτ του Ισπανού κόντραρε και πήγε κόρνερ
 

19:32 | 08.02.2026
Φτάσαμε στο 35', παραμένει το 0-0
19:26 | 08.02.2026

Κίτρινη κάρτα στον Πέρεθ για βουτιά εντός περιοχής

 
19:25 | 08.02.2026
25' Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ!

Ο Πέλκας σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε ελάχιστα άουτ
 

19:20 | 08.02.2026

25' Πολλά φάουλ, λίγες καλές στιγμές στο παιχνίδι

19:20 | 08.02.2026
Ο ΠΑΟΚ πατάει καλύτερα και ψάχνει το γκολ
19:13 | 08.02.2026
20 λεπτά χωρίς σκορ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
19:12 | 08.02.2026
11' Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζαφείρης έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ του δεν ήταν καλό

19:11 | 08.02.2026
Στα πρώτα δέκα λεπτά του ντέρμπι, ο διαιτητής έχει δώσει 2 κίτρινες κάρτες
19:11 | 08.02.2026
Κίτρινη και στον Ζαφείρη που παρεμπόδισε τον Αθανασιάδη
19:11 | 08.02.2026
Κίτρινη στον Χόνγκλα για σκληρό μαρκάρισμα στον Μπάμπα
19:09 | 08.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΡΗΣ - ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:07 | 08.02.2026
Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν στο κέντρο της φανέλας τους χαραγμένη την ημερομηνία 27/01/2026

Είναι η μέρα του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου 7 φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους

19:04 | 08.02.2026

Πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

19:04 | 08.02.2026
3' Πρώτη στιγμή στο παιχνίδι

Σουτ του Πέλκα, άουτ η μπάλα

19:02 | 08.02.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
19:01 | 08.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΡΗΣ - ΠΑΟΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
18:53 | 08.02.2026
Ωραία η ατμόσφαιρα στο "Κλ. Βικελίδης"
18:53 | 08.02.2026
Άρης και ΠΑΟΚ έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι δύο φορές τη φετινή σεζόν

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Βικελίδης στις 03/12 για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ ο Δικέφαλος επικράτησε 3-1 των κίτρινων στην Τούμπα για την Stoiximan Super League τέσσερις ημέρες αργότερα. 

18:52 | 08.02.2026
Εκτός αποστολής ο Μεϊτέ για τον ΠΑΟΚ

Ο μέσος των ασπρόμαυρων είχε ενοχλήσεις στο ισχίο και προτιμήθηκε να μείνει εκτός για να ετοιμαστεί για τα επόμενα ματς του ΠΑΟΚ

18:51 | 08.02.2026
Οι διαιτητές του αγώνα

Διαιτητής: Στέγκεμαν

Επόπτες: Γκουνς, Μάιμπουμ

4ος: Κατσικογιάννης

VAR: Σρέντερ, Πέτερσεν

18:51 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοβ, Γιακουμάκης. 

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Τάισον, Μπαλντέ, Γερεμέγεφ, Μύθου. 

18:50 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα του Άρη

Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν.

Στον πάγκο: Διούδης, Δώνης, Μπουσαΐντ, Κέρκεζ, Νινγκ, Φριντεκ, Γκαρέ, Καράι, Ρόουζ, Αλφαρέλα, Κουαμέ

18:50 | 08.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Super League

Αθλητικά
