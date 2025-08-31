Αθλητικά

Άρης: «Σύννεφα» για τον Μαρίνο Ουζουνίδη

Μόνο βέβαιη δεν είναι πλέον η παραμονή του Ουζουνίδη στον πάγκο του Άρη

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης σε αγώνα του Άρη (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Άρης γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή Super League, με τον Παναιτωλικό να “αλώνει” την έδρα του και να βάζει σε δύσκολη θέση τον Μαρίνο Ουζουνίδη για το μέλλον του στον πάγκο των “κιτρίνων”.

Η εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό, σε συνδυασμό και με τον αποκλεισμό από την Αράζ στο Conference League, έχουν δημιουργήσει… σύννεφα για τον Μαρίνο Ουζουνίδη στη Θεσσαλονίκη και η θέση του ως προπονητής του Άρη κρίνεται πλέον επισφαλής.

Μετά και τις αποδοκιμασίες στο “Βικελίδης”, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Άρης, Θόδωρος Καρυπίδης, καλείται να πάρει αποφάσεις για την επόμενη ημέρα της ομάδας και αναμένεται να συζητηθεί πια και το θέμα του προπονητή, χωρίς να αποκλείεται μία πρόωρη αλλαγή στον πάγκο.

