Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89 Τελικό: Αδίκησε τον εαυτό του στην Ιταλία

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε εκτός έδρας με 96-89 από την Αρμάνι Μιλάνο για τη 15η αγωνιστική της Euroleague και έπεσε ακόμη περισσότερο στην κατάταξη, με τη δεύτερη σερί ήττα του.
Ο Παναθηναϊκός έδειξε και στο τέλος του αγώνα, ότι αδίκησε τον εαυτό του, αφού όταν έπαιξε τελικά άμυνα, λίγο έλειψε να γυρίσει το ματς. Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε όμως τη νίκη με 96-89, μετά το "βομβαρδισμό" από τρίποντα για 2 δεκάλεπτα στο ματς.
96-89 με 1/2 βολές του Σορτς
96-88 με 1/2 βολές του Μπούκερ
Νέα καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Χουάντσο έχασε τρίποντο για να βάλει... φωτιά στο ματς
95-88 με τον Παναθηναϊκό σε νέο αιφνιδιασμό
95-86 με τον Μήτογλου μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός
95-84 με τον Χουάντσο στον αιφνιδιασμό
95-82 με τον Σορτς ξανά ο Παναθηναϊκός
95-80 με 2/2 βολές για την Αρμάνι
93-80 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό
93-78 με κάρφωμα του Νίμπο για την Αρμάνι
91-78 με τον Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό
91-76 με 1/2 βολές ξανά για την Αρμάνι
90-76 με τρίποντο του Χουάντσο
Ο Νίμπο πέταξε με δύναμη την μπάλα πάνω στον Σλούκα για να κερδίσει το άουτ. Οι δύο παίκτες έδωσαν πάντως τα χέρια λίγο μετά...
90-73 με 1/2 βολές του Νίμπο για την Αρμάνι
89-73 με βολές του Ναν για τον Παναθηναϊκό
89-71 με τον Ρίτσι σε νέο τρίποντο
86-71 με τον Ναν
86-69 με τον Μπρουκς να έχει 8 εύστοχα τρίποντα!
83-69 με τρίποντο του Χουάντσο
83-66 με 1/2 βολές του Σιλντς
82-66 με φόλοου του Νίμπο. Έχασε σημαντική ευκαιρία εδώ ο Παναθηναϊκός, για να βγάλει νέα καλή άμυνα
80-66 με τον Σλούκα να το έχει πάρει πάνω του!
Και νέα καλή άμυνα για τον Παναθηναϊκό, που δείχνει διάθεση να "παλέψει" το ματς μέχρι τέλους
80-64 με τον Γιούρτσεβεν
80-62 με τρίποντο του Ναν
Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο και η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε να "πυροβολεί" από μακριά, για να "καθαρίσει" από νωρίς το ματς με το 80-59 στο 30'.
80-59 με τον Σλούκα στη λήξη του 10λέπτου
80-57 με βολές του Μπολμάρο
78-57 με νέο τρίποντο του Μπρουκς που έχει 7/10
Έφθασε τα 10 λάθη ο Παναθηναϊκός
75-57 με 2/2 βολές του Γκούντουριτς
73-57 με τον Μήτογλου
73-55 με 2/2 βολές του Λεντέι
71-55 με τον Σλούκα μειώνει ο Παναθηναϊκός
71-53 με τρίποντο του Μπούκερ
68-53 με 1/2 βολές για την Αρμάνι
67-53 με τρίποντο του Σλούκα
67-50 με τον Ναν
67-48 με τη βολή από γκολ φάουλ του Λεντέι
66-48 με τον Λεντέι αυξάνει το προβάδισμα η Αρμάνι
64-48 με τον Ναν μειώνει ο Παναθηναϊκός
64-46 με την Αρμάνι να βλέπει το καλάθι σαν... βαρέλι
Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει λύσεις στην άμυνα και είναι κακός και στην επίθεση στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους
Έχασε λέι απ ο Χουάντσο!
61-46 με νέο τρίποντο από τον Λεντέι
59-46 με τρίποντο του Σιλντς για την Αρμάνι
56-46 με 2/2 βολές του Ναν
56-44 με τον Σιλντς για την Αρμάνι
Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στην Αρμάνι Μιλάνο να "ζεσταθεί" στο δεύτερο δεκάλεπτο και δέχθηκε έναν... καταιγισμό από τρίποντα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο -10 στο ημίχρονο του αγώνα.
54-44 με τον Λεντέι για την Αρμάνι
52-44 με τον Γκραντ "μαζεύει" κι άλλο τη διαφορά
52-42 μειώνει με τον Σορτς ο Παναθηναϊκός
52-39 με καλάθι και φάουλ του Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό
52-36 με τον Μπρουκς να έχει 20 πόντους με 6 εύστοχα τρίποντα για την Αρμάνι
49-36 με το 10ο τρίποντο της Αρμάνι στο ματς μετά από κάρφωμα του Φαρίντ
46-34 με την Αρμάνι Μιλάνο να είναι ασταμάτητη πια
43-34 με την Αρμάνι να "πυροβολεί" πλέον από μακριά
40-34 με νέο τρίποντο του Ρίτσι
37-34 με πολύ δύσκολο καλάθι του Σορτς στη λήξη του χρόνου
37-32 με 1/2 βολές του Νίμπο
36-32 με 1/2 βολές του Σορτς μετά από καλάθι του Ρίτσι για την Αρμάνι
Οι αλλαγές χάλασαν το ρυθμό του Παναθηναϊκού και η Αρμάνι πήρε πάλι το προβάδισμα
34-31 με νέο τρίποντο για την Αρμάνι με τον Μπρουκς
31-31 με τρίποντο ισοφαρίζει η Αρμάνι
28-31 με τον Γιούρτσεβεν
Συνεχόμενα λάθη με Σλούκα, Ναν και Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
28-29 με τον Νίμπο μείωσε κι άλλο η Αρμάνι
26-29 με βολές του Μπρουκς για την Αρμάνι
24-29 με τρίποντο του Έλις απαντάει η Αρμάνι
21-29 με τρίποντο του Ναν
Ο Παναθηναϊκός "έτρεξε" ένα φοβερό σερί 14-0 στα μέσα της πρώτης περιόδου, με πρωταγωνιστή τον Κώστα Σλούκα και τους Φαρίντ-Γκραντ, για να πάρει το προβάδισμα με 26-21 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Πέτυχε τρίποντο στη λήξη του χρόνου η Αρμάνι, αλλά δεν το μέτρησαν οι διαιτητές
21-26 με τρίποντο του Σλούκα που έχει ήδη 8 πόντους
21-23 με 2/2 βολές του Γκούντουριτς
19-23 με 1/2 βολές του Νίμπο για την Αρμάνι
18-23 με τρίποντο του Μπρουκς ξεκολλάει η Αρμάνι
15-23 με τον Σλούκα συνεχίζει το ξέφρενο σερί του ο Παναθηναϊκός
15-21 με τον Γκραντ
15-19 με τον Φαρίντ να είναι ασταμάτητος για τον Παναθηναϊκό
15-17 με τρίποντο του Σλούκα!
15-14 με 3/3 βολές από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού
Φάουλ στο τρίποντο κέρδισε ο Γκραντ
15-11 με κάρφωμα του Φαρίντ
15-9 με καλάθι και φάουλ του Σιλντς, που είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα
12-9 με τον Μπούκερ
10-9 με φόλοου του Χουάντσο
10-7 με τρίποντο του Λεντέι
7-7 με τον Σορτς ο Παναθηναϊκός
7-5 και νέο προβάδισμα για την Αρμάνι
5-5 με τον Σιλντς
3-5 με τρίποντο του Ναν
3-2 με τον Σιλντς για την Αρμάνι
0-2 με τον Φαρίντ μετά από επιθετικό ριμπάουντ
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο Μιλάνο
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πέρεζ, Σούκις και Μπίτνερ
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 9-5 στην κατάταξη, ενώ η Αρμάνι είναι πιο χαμηλά με 7-7
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα κόντρα στη Βαλένθια, ενώ η Αρμάνι είχε ηττηθεί εκτός έδρας από την Μπασκόνια στην προηγούμενη αγωνιστική
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός για την 15η αγωνιστική της Euroleague