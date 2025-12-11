Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89 Τελικό: Αδίκησε τον εαυτό του στην Ιταλία

Ο Παναθηναϊκός έδειξε και στο τέλος του αγώνα, ότι αδίκησε τον εαυτό του, αφού όταν έπαιξε τελικά άμυνα, λίγο έλειψε να γυρίσει το ματς. Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε όμως τη νίκη με 96-89, μετά το "βομβαρδισμό" από τρίποντα για 2 δεκάλεπτα στο ματς.