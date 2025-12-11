Αθλητικά

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89 Τελικό: Αδίκησε τον εαυτό του στην Ιταλία

Νέα ήττα για τον Παναθηναϊκό στη Euroleague
Ο Φαρίντ κόντρα στην Αρμάνι
Euroleague
15η αγωνιστική
96 - 89
Τελικό σκορ
Ο Φαρίντ κόντρα στην Αρμάνι / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε εκτός έδρας με 96-89 από την Αρμάνι Μιλάνο για τη 15η αγωνιστική της Euroleague και έπεσε ακόμη περισσότερο στην κατάταξη, με τη δεύτερη σερί ήττα του.

23:27 | 11.12.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:26 | 11.12.2025

Ο Παναθηναϊκός έδειξε και στο τέλος του αγώνα, ότι αδίκησε τον εαυτό του, αφού όταν έπαιξε τελικά άμυνα, λίγο έλειψε να γυρίσει το ματς. Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε όμως τη νίκη με 96-89, μετά το "βομβαρδισμό" από τρίποντα για 2 δεκάλεπτα στο ματς.

23:25 | 11.12.2025
Τέλος στο ματς: Παναθηναϊκός 96-89
23:24 | 11.12.2025

96-89 με 1/2 βολές του Σορτς

23:21 | 11.12.2025

96-88 με 1/2 βολές του Μπούκερ

23:21 | 11.12.2025
33 δευτερόλεπτα
για τη λήξη του αγώνα
23:20 | 11.12.2025

Νέα καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Χουάντσο έχασε τρίποντο για να βάλει... φωτιά στο ματς

23:19 | 11.12.2025

95-88 με τον Παναθηναϊκό σε νέο αιφνιδιασμό

23:17 | 11.12.2025

95-86 με τον Μήτογλου μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός

23:17 | 11.12.2025
Τάιμ άουτ η Αρμάνι
23:17 | 11.12.2025
1,5 λεπτό
για τη λήξη
23:17 | 11.12.2025

95-84 με τον Χουάντσο στον αιφνιδιασμό

23:16 | 11.12.2025

95-82 με τον Σορτς ξανά ο Παναθηναϊκός

23:16 | 11.12.2025

95-80 με 2/2 βολές για την Αρμάνι

23:15 | 11.12.2025

93-80 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό

23:15 | 11.12.2025

93-78 με κάρφωμα του Νίμπο για την Αρμάνι

23:15 | 11.12.2025

91-78 με τον Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό

23:13 | 11.12.2025

91-76 με 1/2 βολές ξανά για την Αρμάνι

23:09 | 11.12.2025

90-76 με τρίποντο του Χουάντσο

23:08 | 11.12.2025
Ένταση στον αγωνιστικό χώρο με Σλούκα και Νίμπο!

Ο Νίμπο πέταξε με δύναμη την μπάλα πάνω στον Σλούκα για να κερδίσει το άουτ. Οι δύο παίκτες έδωσαν πάντως τα χέρια λίγο μετά...

23:06 | 11.12.2025

90-73 με 1/2 βολές του Νίμπο για την Αρμάνι

23:05 | 11.12.2025

89-73 με βολές του Ναν για τον Παναθηναϊκό

23:05 | 11.12.2025

89-71 με τον Ρίτσι σε νέο τρίποντο

23:04 | 11.12.2025

86-71 με τον Ναν

23:04 | 11.12.2025

86-69 με τον Μπρουκς να έχει 8 εύστοχα τρίποντα!

23:04 | 11.12.2025

83-69 με τρίποντο του Χουάντσο

23:01 | 11.12.2025

83-66 με 1/2 βολές του Σιλντς

23:00 | 11.12.2025

82-66 με φόλοου του Νίμπο. Έχασε σημαντική ευκαιρία εδώ ο Παναθηναϊκός, για να βγάλει νέα καλή άμυνα

23:00 | 11.12.2025
9-0 σερί για τον Παναθηναϊκό!
22:57 | 11.12.2025

80-66 με τον Σλούκα να το έχει πάρει πάνω του!

22:57 | 11.12.2025
Τάιμ άουτ η Αρμάνι
22:57 | 11.12.2025

Και νέα καλή άμυνα για τον Παναθηναϊκό, που δείχνει διάθεση να "παλέψει" το ματς μέχρι τέλους

22:56 | 11.12.2025

80-64 με τον Γιούρτσεβεν

22:55 | 11.12.2025

80-62 με τρίποντο του Ναν

22:53 | 11.12.2025

Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο και η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε να "πυροβολεί" από μακριά, για να "καθαρίσει" από νωρίς το ματς με το 80-59 στο 30'.

22:53 | 11.12.2025
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Αρμάνι - Παναθηναϊκός 80-59
22:53 | 11.12.2025

80-59 με τον Σλούκα στη λήξη του 10λέπτου

22:52 | 11.12.2025

80-57 με βολές του Μπολμάρο

22:51 | 11.12.2025

78-57 με νέο τρίποντο του Μπρουκς που έχει 7/10

22:50 | 11.12.2025

Έφθασε τα 10 λάθη ο Παναθηναϊκός

22:48 | 11.12.2025

75-57 με 2/2 βολές του Γκούντουριτς

22:48 | 11.12.2025

73-57 με τον Μήτογλου

22:47 | 11.12.2025

73-55 με 2/2 βολές του Λεντέι

22:45 | 11.12.2025
2,5 λεπτά
για το τέλος του 10λέπτου
22:44 | 11.12.2025

71-55 με τον Σλούκα μειώνει ο Παναθηναϊκός

22:44 | 11.12.2025

71-53 με τρίποντο του Μπούκερ

22:41 | 11.12.2025

68-53 με 1/2 βολές για την Αρμάνι

22:41 | 11.12.2025
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
22:40 | 11.12.2025

67-53 με τρίποντο του Σλούκα

22:40 | 11.12.2025

67-50 με τον Ναν

22:38 | 11.12.2025

67-48 με τη βολή από γκολ φάουλ του Λεντέι

22:37 | 11.12.2025

66-48 με τον Λεντέι αυξάνει το προβάδισμα η Αρμάνι

22:37 | 11.12.2025

64-48 με τον Ναν μειώνει ο Παναθηναϊκός

22:37 | 11.12.2025

64-46 με την Αρμάνι να βλέπει το καλάθι σαν... βαρέλι

22:35 | 11.12.2025

Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει λύσεις στην άμυνα και είναι κακός και στην επίθεση στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους

22:35 | 11.12.2025

Έχασε λέι απ ο Χουάντσο!

22:33 | 11.12.2025

61-46 με νέο τρίποντο από τον Λεντέι

22:32 | 11.12.2025

59-46 με τρίποντο του Σιλντς για την Αρμάνι

22:31 | 11.12.2025

56-46 με 2/2 βολές του Ναν

22:31 | 11.12.2025

56-44 με τον Σιλντς για την Αρμάνι

22:30 | 11.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:27 | 11.12.2025
22:15 | 11.12.2025

Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στην Αρμάνι Μιλάνο να "ζεσταθεί" στο δεύτερο δεκάλεπτο και δέχθηκε έναν... καταιγισμό από τρίποντα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο -10 στο ημίχρονο του αγώνα. 

22:14 | 11.12.2025
Ημίχρονο στο Μιλάνο: Αρμάνι - Παναθηναϊκός 54-44
22:14 | 11.12.2025

54-44 με τον Λεντέι για την Αρμάνι

22:14 | 11.12.2025

52-44 με τον Γκραντ "μαζεύει" κι άλλο τη διαφορά

22:13 | 11.12.2025

52-42 μειώνει με τον Σορτς ο Παναθηναϊκός

22:12 | 11.12.2025
1,5 λεπτό
για το ημίχρονο
22:12 | 11.12.2025

52-39 με καλάθι και φάουλ του Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό

22:12 | 11.12.2025

52-36 με τον Μπρουκς να έχει 20 πόντους με 6 εύστοχα τρίποντα για την Αρμάνι

22:10 | 11.12.2025

49-36 με το 10ο τρίποντο της Αρμάνι στο ματς μετά από κάρφωμα του Φαρίντ

22:10 | 11.12.2025
9/14 τρίποντα έχει πλέον η Αρμάνι!
22:09 | 11.12.2025

46-34 με την Αρμάνι Μιλάνο να είναι ασταμάτητη πια

22:08 | 11.12.2025

43-34 με την Αρμάνι να "πυροβολεί" πλέον από μακριά

22:07 | 11.12.2025
4,5 λεπτά
για το ημίχρονο
22:07 | 11.12.2025

40-34 με νέο τρίποντο του Ρίτσι

22:06 | 11.12.2025

37-34 με πολύ δύσκολο καλάθι του Σορτς στη λήξη του χρόνου

22:06 | 11.12.2025

37-32 με 1/2 βολές του Νίμπο

22:04 | 11.12.2025

36-32 με 1/2 βολές του Σορτς μετά από καλάθι του Ρίτσι για την Αρμάνι

22:02 | 11.12.2025

Οι αλλαγές χάλασαν το ρυθμό του Παναθηναϊκού και η Αρμάνι πήρε πάλι το προβάδισμα

22:02 | 11.12.2025
13-1 σερί για την Αρμάνι!
22:00 | 11.12.2025

34-31 με νέο τρίποντο για την Αρμάνι με τον Μπρουκς

22:00 | 11.12.2025
7,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:59 | 11.12.2025

31-31 με τρίποντο ισοφαρίζει η Αρμάνι

21:59 | 11.12.2025

28-31 με τον Γιούρτσεβεν

21:59 | 11.12.2025

Συνεχόμενα λάθη με Σλούκα, Ναν και Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

21:58 | 11.12.2025

28-29 με τον Νίμπο μείωσε κι άλλο η Αρμάνι

21:56 | 11.12.2025

26-29 με βολές του Μπρουκς για την Αρμάνι

21:56 | 11.12.2025

24-29 με τρίποντο του Έλις απαντάει η Αρμάνι

21:55 | 11.12.2025

21-29 με τρίποντο του Ναν

21:55 | 11.12.2025
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος!
21:52 | 11.12.2025

Ο Παναθηναϊκός "έτρεξε" ένα φοβερό σερί 14-0 στα μέσα της πρώτης περιόδου, με πρωταγωνιστή τον Κώστα Σλούκα και τους Φαρίντ-Γκραντ, για να πάρει το προβάδισμα με 26-21 στο τέλος του δεκαλέπτου.

21:52 | 11.12.2025

Πέτυχε τρίποντο στη λήξη του χρόνου η Αρμάνι, αλλά δεν το μέτρησαν οι διαιτητές

21:51 | 11.12.2025
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Αρμάνι - Παναθηναϊκός 21-26
21:50 | 11.12.2025

21-26 με τρίποντο του Σλούκα που έχει ήδη 8 πόντους

21:49 | 11.12.2025

21-23 με 2/2 βολές του Γκούντουριτς

21:47 | 11.12.2025

19-23 με 1/2 βολές του Νίμπο για την Αρμάνι

21:47 | 11.12.2025

18-23 με τρίποντο του Μπρουκς ξεκολλάει η Αρμάνι

21:44 | 11.12.2025

15-23 με τον Σλούκα συνεχίζει το ξέφρενο σερί του ο Παναθηναϊκός

21:44 | 11.12.2025
10-0 το σερί του Παναθηναϊκού και τάιμ άουτ η Αρμάνι!
21:43 | 11.12.2025

15-21 με τον Γκραντ

21:43 | 11.12.2025

15-19 με τον Φαρίντ να είναι ασταμάτητος για τον Παναθηναϊκό

21:41 | 11.12.2025
3,5 λεπτά
για το δεκάλεπτο
21:41 | 11.12.2025
8-0 σερί για τον Παναθηναϊκό!
21:39 | 11.12.2025

15-17 με τρίποντο του Σλούκα!

21:39 | 11.12.2025
Τάιμ άουτ
21:39 | 11.12.2025

15-14 με 3/3 βολές από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού

21:37 | 11.12.2025

Φάουλ στο τρίποντο κέρδισε ο Γκραντ

21:37 | 11.12.2025

15-11 με κάρφωμα του Φαρίντ

21:35 | 11.12.2025

15-9 με καλάθι και φάουλ του Σιλντς, που είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα

21:35 | 11.12.2025

12-9 με τον Μπούκερ

21:34 | 11.12.2025

10-9 με φόλοου του Χουάντσο

21:34 | 11.12.2025

10-7 με τρίποντο του Λεντέι

21:34 | 11.12.2025

7-7 με τον Σορτς ο Παναθηναϊκός

21:33 | 11.12.2025

7-5 και νέο προβάδισμα για την Αρμάνι

21:33 | 11.12.2025

5-5 με τον Σιλντς

21:33 | 11.12.2025

3-5 με τρίποντο του Ναν

21:32 | 11.12.2025

3-2 με τον Σιλντς για την Αρμάνι

21:31 | 11.12.2025

0-2 με τον Φαρίντ μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:26 | 11.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:24 | 11.12.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο Μιλάνο

21:21 | 11.12.2025
21:18 | 11.12.2025

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πέρεζ, Σούκις και Μπίτνερ

21:18 | 11.12.2025
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: Εκτός ο Καλαϊτζάκης για τους «πράσινους», χωρίς Λορέντζο Μπράουν οι Ιταλοί
Οι απουσίες και οι 12άδες των δύο ομάδων στη μεταξύ τους αναμέτρησης για τη Euroleague
21:12 | 11.12.2025

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 9-5 στην κατάταξη, ενώ η Αρμάνι είναι πιο χαμηλά με 7-7

21:08 | 11.12.2025

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα κόντρα στη Βαλένθια, ενώ η Αρμάνι είχε ηττηθεί εκτός έδρας από την Μπασκόνια στην προηγούμενη αγωνιστική

21:07 | 11.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός για την 15η αγωνιστική της Euroleague

21:07 | 11.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
95
72
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo