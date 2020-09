Η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε το Σούπερ Καπ στην Ιταλία και δείχνει ότι θα είναι από τις “δυνατές” ομάδες της φετινής Euroleague, όμως ο Έτορε Μεσίνα θα έχει μία μεγάλη απώλεια στα πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου κι αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο Ιταλός τεχνικός είδε τον Βλάντιμιρ Μίτσοφ να τραυματίζεται σοβαρά, έχοντας “πειράξει” τον τένοντα στον αριστερό αγκώνα, με αποτέλεσμα να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα.

Κατόπιν θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης με “ανοιχτό” το ενδεχόμενο και για περαιτέρω απουσία του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στις 14 Οκτωβρίου.

