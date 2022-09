Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς συμμετείχε στην προετοιμασία της Αρμάνι Μιλάνο, αλλά λίγο πριν το ξεκίνημα της σεζόν, αποτελεί και τυπικά παρελθόν, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στα 32 του χρόνια, ο Βλάντο Γιάνκοβιτς είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στις προπονήσεις ενός κορυφαίου κλαμπ, υπό τις οδηγίες του Έτορε Μεσίνα, αγωνιζόμενο και σε μία σειρά από φιλικούς αγώνες με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο.

Η ιταλική ομάδα τον ευχαρίστησε έτσι για τη βοήθεια στην προετοιμασία, όπως και τον ο Ματέους Κοστρέφσκι, ο οποίος κάλυψε επίσης τα κενά των διεθνών.

We are deeply grateful to Vladimir Jankovic and Mateusz Kostrzewski for the help provided during the preseason.

Thank you guys and good luck! 🤝#insieme #ThankYou pic.twitter.com/D8Uqfq43NM