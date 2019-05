Αρνήθηκε τη θέση στην Ευρωβουλή ο Μαρτσουλιόνις! «Δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις»

Την ώρα που για την Ευρωβουλή ετοιμάζονται δεκάδες αθλητές από όλη την Ευρώπη, ο Σαρούνας Μαρτσουλιόνις αποφάσισε ότι δεν είναι αρκετά καταρτισμένος για να βρεθεί εκεί.

Παρότι εκλέχθηκε με το αγροτικό κόμμα της Λιθουανίας στην προσπάθειά του να το ενισχύσει στις εκλογές, αρνήθηκε τελικά τη θέση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να βρεθεί εκεί. Αντίθετα θέλει να παραμείνει στη χώρα για να συνεχίσει να βοηθά τους νέους, θεωρώντας πιο χρήσιμο τον εαυτό του σε αυτόν τον τομέα.

Šarūnas Marčiulionis, who was elected into European Parliament on Sunday, announced he is rejecting his seat in Brussels. He decided he'll be "more valuable staying in Lithuania".

