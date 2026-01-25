Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Φοβερό διπλό των «κόκκινων διαβόλων» στην Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο Κύπελλο Αγγλίας και “άλωσε” την έδρα της πρωτοπόρου της Premier League, Άρσεναλ, με ένα φοβερό διπλό με ανατροπή 3-2.

Παρότι βρέθηκε να χάνει στο ξεκίνημα του αγώνα και στη συνέχεια δέχθηκε την ισοφάριση στο 84′, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Emirates, “σκοτώνοντας” την Άρσεναλ στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Κούνια ήταν ο “χρυσός” σκόρερ για τους “κόκκινους διαβόλους” στο ματς, με τους Εμπουεμό και Μπόργκου να βρίσκουν επίσης δίχτυα για την ομάδα τους, μετά το αυτογκόλ του Μαρτίνες στο πρώτο ημίχρονο. Οι “κανονιέρηδες” ισοφάρισαν στο 84′ με τον Μερίνο, αλλά τρία λεπτά αργότερα δέχθηκαν και τρίτο γκολ, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα στο ντέρμπι της Premier League.

Η ομάδα του Αρτέτα έχασε έτσι τρεις σημαντικούς βαθμούς στη “μάχη” για τον τίτλο στην Αγγλία, όντας πλέον στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι και την Άστον Βίλα. Πέμπτη με 15 βαθμούς λιγότερους είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που “βλέπει” όμως πλέον 4άδα.