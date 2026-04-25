Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες και στην κορυφή της Premier League για τους «κανονιέρηδες»

Μετά από δύο σερί ήττες στην Premier League, η Άρσεναλ έβγαλε αντίδραση κόντρα στη Νιούκαστλ και πήρε τη νίκη με 1-0, για να βρεθεί στο +3 στην κορυφή, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ένα γκολ του Έζε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ, ήταν αρκετό για να χαρίσει το σημαντικό “τρίποντο” στην Άρσεναλ, η οποία έχει καταφέρει να βρεθεί και φέτος σε μειονεκτική θέση στη “μάχη” για την κατάκτηση του τίτλου της Premier League.

Οι “κανονιέρηδες” ήταν και πάλι κατώτεροι των περιστάσεων και κινδύνευσαν με νέα “καταστροφική” απώλεια βαθμών, αλλά διατήρησαν τελικά το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε του αγώνα, για να μείνουν “ζωντανοί” στην προσπάθεια να επανέλθουν στην κορυφή και το πολυπόθητο πρωτάθλημα στην Αγγλία.