Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (22:00, LIVE από το Newsit.gr) την Άρσεναλ στη ρεβάνς των “32” του Europa League και χιλιάδες οπαδοί του έχουν “κατακλύσει” το Λονδίνο.

Η πλατεία Piccadily “βάφτηκε” έτσι… κόκκινη, με τους φίλους των Πειραιωτών να τη μετατρέπουν σε… Καραϊσκάκης, ξεκινώντας από νωρίς το “πάρτι” για το μεγάλο παιχνίδι της ομάδας τους στην Ευρώπη. Αντίστοιχες εικόνες αναμένεται να δημιουργηθούν έτσι και στο γήπεδο, όπου οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς θα έχουν σίγουρα, τεράστια βοήθεια από τον κόσμο τους.

The Greeks have taken over Piccadilly! Under 3 hours until Olympiacos and Arsenal kick off in London 💪 #ARSOLY pic.twitter.com/X6W6VjDSRu

Olympiacos fans making a noise in Piccadilly Circus ahead of their #UEL clash with Arsenal tonight. I’m off to the pub to watch the big one, though – Celtic v Copenhagen. pic.twitter.com/tqPGda9XCC