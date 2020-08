Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έσπασε το Κύπελλο και το σήκωσε χωρίς τη βάση του, μετά το τέλος του τελικού μεταξύ της Άρσεναλ και της Τσέλσι.

Ο Ομπαμεγιάνγκ πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας κι υπέγραψε με δύο γκολ τη νίκη (2-1) της Άρσεναλ επί της Τσέλσι, χαρίζοντας το 14ο Κύπελλο στους “κανονιέρηδες”.

Ο Αφρικανός επιθετικός τα έκανε όλα τέλεια στο Γουέμπλεϊ, εκτός από την ώρα της στέψης. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών και λίγο πριν υψώσει το τρόπαιο, αυτό γλίστρησε από τα χέρια του, έπεσε κάτω κι έσπασε στη βάση του!

Τελικά, ο Ομπαμεγιάνγκ το σήκωσε σπασμένο κι έδωσε το σύνθημα για τρελούς πανηγυρισμούς.

Δείτε το βίντεο:

Video: Pierre-Emerick Aubameyang dropping the FA Cup trophy before the celebrations. 😂😂 #afc pic.twitter.com/WUkobfvnIx