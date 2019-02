Ασταμάτητος ο Τσιτσιπάς! Με ματσάρα στα ημιτελικά του Ντουμπάι – videos

Λίγες μόνο ημέρες μετά την κατάκτηση του τροπαίου στη Μασσαλία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίζεται ασταμάτητος και στο Ντουμπάι, όπου απέκλεισε και τον Πολωνό Χούρκατζ με 2-1 σετ, 7-6 (4), 6-7 (2) και 6-1, μετά από «ματσάρα».

Ο Έλληνας τενίστας πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ και ξεκίνησε με μπρέικ στο 2ο σετ. «Κρατώντας» μάλιστα έστω και δύσκολα το σερβίς του στο 8ο σετ, φάνηκε ότι θα «καθαρίσει» το ματς, όμως έχασε τελικά το 10ο γκέιμ σε «θρίλερ», για να πάει και αυτό το σετ σε τάι μπρέικ. Εκεί όμως ο αντίπαλός του έδειξε να έχει περισσότερες δυνάμεις και έκανε εύκολα το 1-1.

Κι ενώ όλα έδειχναν εναντίον του, με τον ίδιο να μοιάζει καταβεβλημένος, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, πάτησε το… γκάζι στο τρίτο σετ και με ένα απίθανο 6-1, «καθάρισε» το ματς και την πρόκριση με 2-1 σετ.

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε έτσι στα ημιτελικά ενός ακόμη τουρνουά και θα διεκδικήσει κόντρα στον Γκαέλ Μομφίς, την πρόκριση στον τελικό και το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο, το οποίο είναι δεδομένο ότι θα τον φέρει για πρώτη φορά και στο top10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Just INCREDIBLE 😱@StefTsitsipas and Hubert Hurkacz putting on a show 👀

Watch the @DDFTennis on @TennisTV 👊 pic.twitter.com/CeHXoj5Hvz

— ATP Tour (@ATP_Tour) February 28, 2019