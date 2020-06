Απίθανη ιστορία στην Αγγλία, με ποδοσφαιριστή της Premier League να γίνεται… κατά λάθος πατέρας από μία συνοδό πολυτελείας, την οποία και του είχαν συστήσει συμπαίκτες του.

Το όνομα του ποδοσφαιριστή δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, αλλά η συνοδός των 1.500 λιρών τη βραδιά, Κέιτι Μόργκαν, αποκάλυψε ότι θα αναλάβει κανονικά τις υποχρεώσεις του, μετά και από σχετικό τεστ DNA, το οποίο και επιβεβαίωσε την πατρότητα του παιδιού.

Με βάση το ρεπορτάζ της “Sun”, ο αστέρας της Premier League είχε βρεθεί μαζί της σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, μετά από σχετική… σύσταση συμπαικτών του, καθώς η Μόργκαν είχε σεξουαλικές επαφές με πολλούς ποδοσφαιριστές της Premier League, όπως τόνισε και η ίδια.

Εκείνη την περίοδο μάλιστα, ο παίκτης βρισκόταν σε σχέση και με άλλη κοπέλα, αλλά η μεγαλύτερη ντροπή του σε σχέση με το παιδί, ήταν το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη συνοδό πολυτελείας… ήξεραν και πολλοί ακόμη ποδοσφαιριστές στην Αγγλία, σύμφωνα πάντα με όσα δήλωσε η Μόργκαν, γνωστή και ως “KinkyKat”.

