Με κεντρικό σύνθημα “There is no planet B”, ο Αστέρας Τρίπολης παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλα της ομάδας, την οποία αφιερώνει στη βιωσιμότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σε συνεργασία με την Macron, ο Αστέρας Τρίπολης δημιούργησε μία εμφάνιση τεχνολογίας Eco Fabric “…με στόχο το μήνυμα για την Προστασία του Περιβάλλοντος να διαδοθεί όπου αγωνίζεται η ομάδα μας την φετινή αγωνιστική περίοδο”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση των Αρκάδων “13 πλαστικά μπουκάλια μεταμορφώνονται σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η οποία σχεδιάζεται 100% από ανακυκλώσιμα υλικά, πιστοποιημένα από το Global Recycle Standard.

THERE IS NO PLANET B, ας προστατέψουμε τον πλανήτη μας!”