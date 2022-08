Ο Ουί-Τζο Χουάνγκ βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τον Κάρλος Κορμπεράν, από το να τον συμπεριλάβει στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό (29.08 / 19:00) εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ουί-Τζο Χουάνγκ κρίθηκε έτοιμος από τον τεχνικό του Ολυμπιακού και δεν αποκλείεται αύριο (28/8) να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Παπασταθόπουλος (τραυματίας), Βρσάλικο (τραυματίας), Λέιντνερ (πρόβλημα με το διαβατήριό του), Αγκιμπού Καμαρά (χωρίς να είναι τραυματίας όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ), Αμπουμπακάρ Καμαρά (τραυματίας) και Μαντί Καμαρά (υπό παραχώρηση).

Ο Κάρλος Κορμπεράν θα πρέπει να αποκλείσει άλλους τρεις παίκτες από την αποστολή για να βγει 20άδα, με τον έναν να είναι τερματοφύλακας.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπουχαλάκης, Σισέ, Ελ Αραμπί, Χασάν, Ίνμπομ Χουάνγκ, Ντε Λα Φουέντε, Κρίστινσον, Κούντε, Εμβιλά, Μανωλάς, Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Ραντζέλοβιτς, Ροντρίγκες, Τζολάκης, Ουί-Τζο Χουάνγκ, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Ζίνκερναγκελ.

