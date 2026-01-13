Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης: Τέλος ο Κόουλμαν, επιστρέφει για τρίτη θητεία στον πάγκο των Αρκάδων ο Ράσταβατς

Ο Ουαλός προπονητής αποχωρεί μετά από τρεις μήνες στα ηνία των Αρκάδων
Μίλαν Ράσταβατς
Ο Μίλαν Ράσταβατς/ EUROKINISSI

Ο Αστέρας Τρίπολης μετά από συνάντηση με τον Κρις Κόουλμαν θα χωρίσει τους δρόμους του με τον Ουαλό προπονητή, με τον Μίλαν Ράσταβατς να επιστρέφει για την τρίτη του θητεία στο σύλλογο.

Η βαριά ήττα από τον ΟΦΗ στη Super League αποδείχθηκε το κύκνειο άσμα του Κόουλμαν στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Ο Ουαλός αποχωρεί με 3 νίκες και 5 ήττες και ισοπαλίες σε 13 παιχνίδι στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης και αφήνει κενή τη θέση για να την καλύψει εκτός απροόπτου ο Ράσταβατς.

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί η αλλαγή στον πάγκο των Αρκάδων και η δεύτερη επιστροφή του Ράσταβατς στην τεχνική ηγεσία.

Ο Αστέρας είναι στην 11η θέση της Super League με 13 βαθμούς και ο Μίλαν Ράσταβατς καλείται να φέρει τους Αρκάδες, αν οριστικοποιηθεί το deal, στις θέσεις των playoff 5-8.

Αθλητικά
