Αστυνομικός έπεσε αναίσθητος από αντικείμενο που πέταξε οπαδός – video

Το περιστατικό συνέβη στην Ρουμανία και στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στο ματς της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ με την Χέρμανσταντ, όπου είχε την ατυχία να βρίσκεται ο συγκεκριμένος αστυνομικός.

Οπαδοί άρχισαν να πετούν αντικείμενα στο γήπεδο, και ένα από αυτά βρήκε τον αστυνομικό και τον έριξε αναίσθητο.

Οι εικόνες του ιατρικού τιμ και των συναδέλφων του να προσπαθούν να τον επαναφέρουν μιλούν από μόνες τους

Shocking video from Cluj, where Universitatea played Hermannstadt earlier today. A riot police officer was hit in the head and left unconscious after objects started flying from the U Cluj fans' stand. Be careful, lots of blood in this video. pic.twitter.com/nkkORPShWs

— Emanuel Roşu (@Emishor) 9 Ιουνίου 2019