Μεταγραφική ενίσχυση για την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, Αταλάντα.

Η ιταλική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τη Σασουόλο για την απόκτηση του Ιβοριανού εξτρέμ, Ζερεμί Μπογκά, έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ, όπως υποστηρίζει ο έγκυρος δημοσιογράφος. Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 24χρονος άσος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης παρότι δεξιοπόδαρος και τη φετινή σεζόν μέτρησε 12 συμμετοχές με 3 ασίστ στη Serie A.

Να σημειωθεί ότι η Σασουόλο είχε αποκτήσει τον Μπογκά πριν 3,5 χρόνια από την Τσέλσι.

Jeremie Boga from Sassuolo to Atalanta, confirmed and here we go! Done deal and agreement reached today between clubs. Final fee will be around €22m plus add ons. 🤝🇨🇮 #transfers



Boga will be in Bergamo in the next hours for medical and contract signing. Here we go. @SkySport pic.twitter.com/92QwlqnNze