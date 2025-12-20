Αταμάν: «Ελπίζω ότι στο μέλλον θα δούμε στο γήπεδο οπαδούς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού»

Την επιθυμία του να συνυπάρξουν στο γήπεδο οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν.

Μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως θέλει στο μέλλον να δει οπαδούς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού μαζί στο γήπεδο.

Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή την παρουσία οπαδών του Ηρακλή στο Telekom Center.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου

«Μετά από μία δυνατή διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα, η ομάδα ήταν κουρασμένη. Στην πρώτη ομάδα υποφέραμε από αυτό. Ο Ηρακλής μας τιμώρησε σε όλες τις κατοχές που δεν παίξαμε επιθετικά. Βρήκαν σκορ, 10 τρίποντα από το πρώτο ημίχρονο. Σκόραραν 52 πόντους. Μιλήσαμε για αυτό στα αποδυτήρια και στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πιο επιθετικά, ανεβάσαμε τον ρυθμό, βρήκαμε fast-break πόντους, ειδικά με τον Σορτς. Έπαιξε εξαιρετικά απόψε, ανέβασε τον ρυθμό. Μετά καθαρίσαμε το ματς. Φυσικά, ήταν σημαντική η συνεισφορά του Χολμς μετά από καιρό».

Για την καλύτερη ανάμνηση από τη φετινή σεζόν: «Η καλύτερη ανάμνηση φέτος ήταν το τελευταίο ματς των play-offs στην Ευρωλίγκα, όπου μετά από μία δύσκολη σειρά κερδίσαμε στην έδρα μας την Αναντολού Εφές και πήγαμε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Final-Four. Μετά από χρόνια κερδίσαμε και το Κύπελλο, αλλά πιστεύω ότι το ότι πήγαμε στο Final-Four ήταν η καλύτερη στιγμή του κλαμπ μέσα στο 2025».

Για το ότι υπήρχαν και οπαδοί του Ηρακλή στο γήπεδο: «Όταν ήρθαμε, ο Αποστόλης μου το είπε. Μου έκανε εντύπωση που είδα τους οπαδούς του Ηρακλή και που είδα την Θύρα 13 στο γήπεδο στο πρωτάθλημα. Κατάλαβα τον λόγο. Είναι καλό, είναι δίκαιο για τους οπαδούς που υποστηρίζουν τον σύλλογό τους. Ελπίζω πως στο μέλλον, δεν ξέρω πότε, ότι θα είμαστε μαζί με οπαδούς του Ολυμπιακού. Έχω πολλούς φίλους που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Ολυμπιακού, και ότι οι οπαδοί μας έχουν φίλους Ολυμπιακούς και το ανάποδο, αλλά στο παρκέ υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Και να συνεχιστεί, είναι καλό. Αλλά ίσως μία μέρα μπορεί να με εκπλήξουν με οπαδούς των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων στην Ελλάδα».

Για τους σέντερ και αν υπάρχουν σκέψεις για το ροτέισον: «Όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα έχουν τρεις παίκτες στο σέντερ, οι μεγάλες ομάδες. Το χρειαζόμαστε αυτό, γιατί αν έχεις δύο παίκτες για μία θέση, αν ένας τραυματιστεί ή αρρωστήσει έχεις πρόβλημα. Είδαμε ότι ο Φαρίντ είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά είναι 36 χρονών και ξόδεψε ενέργεια στην διαβολοβδομάδα και κουράζεται. Είναι λογικό, είναι άνθρωπος. Δεν είναι κάποιος Θεός που μπορεί να ξοδεύει ενέργεια. Στο “5” πρέπει να σπαταλάς αρκετή ενέργεια. Είδα πως ήταν κουρασμένος. Ελπίζω πως θα συνεχίσουμε με το ίδιο ρόστερ. Είναι μεγάλο ερωτηματικό και η κατάσταση του Λεσόρ. Κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει».