Αταμάν για το νέο πρόστιμο: «Είμαι ένας από τους χορηγούς της Euroleague»

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το νέο πρόστιμο που του επιβλήθηκε από την Euroleague.

Στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί, οι διαιτητές δεν έδωσαν καθαρό φάουλ πάνω σε προσπάθεια τριών πόντων του Χέις-Ντέιβις στο φινάλε του αγώνα, με τον Εργκίν Αταμάν να μπαίνει στο γήπεδο και να ξεσπάσει στους ρέφερι.

Ο προπονητής του τριφυλλιού τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ από την Euroleague για τις διαμαρτυρίες του και σχολίασε με χιούμορ: «Μου επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ επειδή μίλησα εναντίον των διαιτητών. Είμαι ήδη ένας από τους χορηγούς της Euroleague».

Ergin Ataman: “Hakemler üzerinden konuştuğum için 10 bin Euro para cezası geldi. Ben zaten EuroLeague’in sponsorlarından biriyim. İsrail’de 10 bin kişi bana küfretti ancak kulüp olarak daha az ceza aldılar. Demek ki Ergin Ataman’ın gücü daha fazla.”pic.twitter.com/NBkpt1ALdG — Euroleague Time (@euroleague_time) March 6, 2026

«Στο Ισραήλ 10.000 άνθρωποι με προσέβαλαν, αλλά ο σύλλογος, η Μακάμπι, έλαβε ελαφρύτερη ποινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή του Εργκίν Αταμάν είναι μεγαλύτερη. Μάλλον έτσι το βλέπει η Euroleague», πρόσθεσε.