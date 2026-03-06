Αθλητικά

Αταμάν για το νέο πρόστιμο: «Είμαι ένας από τους χορηγούς της Euroleague»

Ο Τούρκος προπονητής πληρώνει τα ξεσπάσματα του στους διαιτητές
Ο Εργκίν Αταμάν
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το νέο πρόστιμο που του επιβλήθηκε από την Euroleague.

Στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί, οι διαιτητές δεν έδωσαν καθαρό φάουλ πάνω σε προσπάθεια τριών πόντων του Χέις-Ντέιβις στο φινάλε του αγώνα, με τον Εργκίν Αταμάν να μπαίνει στο γήπεδο και να ξεσπάσει στους ρέφερι.

Ο προπονητής του τριφυλλιού τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ από την Euroleague για τις διαμαρτυρίες του και σχολίασε με χιούμορ: «Μου επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ επειδή μίλησα εναντίον των διαιτητών. Είμαι ήδη ένας από τους χορηγούς της Euroleague».

«Στο Ισραήλ 10.000 άνθρωποι με προσέβαλαν, αλλά ο σύλλογος, η Μακάμπι, έλαβε ελαφρύτερη ποινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή του Εργκίν Αταμάν είναι μεγαλύτερη. Μάλλον έτσι το βλέπει η Euroleague», πρόσθεσε.

Αθλητικά
