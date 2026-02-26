Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παρί: Το σόου του Χέιζ Ντέιβις και το φάουλ που δεν δόθηκε στο φινάλε του αγώνα

Θα μπορούσε να έχει «υπογράψει» μία ανεπανάληπτη ανατροπή ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού
Ο Χέιζ Ντέιβις
Ο Χέιζ Ντέιβις κόντρα στην Παρί (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 104-99 από την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, παρά τη φοβερή εμφάνιση του Χέιζ Ντέιβις.

Στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις θύμισε σε όλους γιατί έχει αναδειχθεί MVP των τελικών της διοργάνωσης, αφού λίγο έλειψε να “σκοτώσει” μόνος του την Παρί με μία προσωπική ανατροπή.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πέτυχε συνεχόμενα τρίποντα για να βάλει ξανά τον Παναθηναϊκό στο ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αλλά έχασε το τελευταίο σουτ του αγώνα. Με τους “πράσινους” να έχουν βρεθεί στο -2, ο Χέιζ Ντέιβις είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει την ανατροπή, αλλά αστόχησε φωνάζοντας για φάουλ, αφού υπήρξε καθαρή επαφή με αντίπαλο στο πιο κρίσιμο σουτ του αγώνα.

Δείτε εδώ τη φάση με το φάουλ στον Χέιζ Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε έτσι την τρίτη ήττα του στη Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
133
133
105
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo