Παναθηναϊκός – Παρί: Το σόου του Χέιζ Ντέιβις και το φάουλ που δεν δόθηκε στο φινάλε του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 104-99 από την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, παρά τη φοβερή εμφάνιση του Χέιζ Ντέιβις.

Στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις θύμισε σε όλους γιατί έχει αναδειχθεί MVP των τελικών της διοργάνωσης, αφού λίγο έλειψε να “σκοτώσει” μόνος του την Παρί με μία προσωπική ανατροπή.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πέτυχε συνεχόμενα τρίποντα για να βάλει ξανά τον Παναθηναϊκό στο ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αλλά έχασε το τελευταίο σουτ του αγώνα. Με τους “πράσινους” να έχουν βρεθεί στο -2, ο Χέιζ Ντέιβις είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει την ανατροπή, αλλά αστόχησε φωνάζοντας για φάουλ, αφού υπήρξε καθαρή επαφή με αντίπαλο στο πιο κρίσιμο σουτ του αγώνα.

Δείτε εδώ τη φάση με το φάουλ στον Χέιζ Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε έτσι την τρίτη ήττα του στη Euroleague.