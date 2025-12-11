Αταμάν μετά το Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: «Δείξαμε ότι δεν είμαστε από τα φαβορί της Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε δεύτερη σερί ήττα στη Euroleague με το 96-89 κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στη 15η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν δεν… μάσησε τα λόγια του μετά το φινάλε του αγώνα.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Euroleague, αμέσως μετά τη λήξη του Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός, ο Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για κακή άμυνα της ομάδας του και τόνισε ότι με τέτοιες εμφανίσεις δεν γίνεται να θεωρείται φαβορί για τον τίτλο.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Η Αρμάνι έπαιξε εξαιρετικά απόψε. Μετά την πρώτη περίοδο χάσαμε τελείως την αμυντική μας ισορροπία, ειδικά με τα καλάθια του Μπρουκς, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά. Ειλικρινά, στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, σε 20 λεπτά είχαν διαφορά 31 πόντων.

Στην τελευταία περίοδο ήταν αδιάφορο. Έλεγξαν το ματς στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, συγχαρητήρια σε αυτούς. Δυστυχώς, δείξαμε πως δεν είμαστε τόσο σπουδαία ομάδα ώστε να νομίζουμε πως είμαστε από τα φαβορί της Euroleague, γιατί δεν σταματήσαμε την Αρμάνι, που έπαιξε τρομερά επιθετικά».