Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Βαλένθια: «Ήμασταν απαίσιοι επιθετικά, έπαιξαν άθλια Φαρίντ και Γιούρτσεβεν»

Στα πολλά λάθη των παικτών του στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια με 89-79 στη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός είχε 17 λάθη κόντρα στη Βαλένθια και ο Εργκίν Αταμάν σημείωσε τις κακές επιλογές των παικτών του τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση.

Μιλώντας στην κάμερα της Euroleague μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Τούρκος προπονητής του “τριφυλλιού”, ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: “Επιθετικά παίξαμε απαίσια, xάσαμε την ομάδα μας, παίρναμε συνέχεια λάθος αποφάσεις. Αμυντικά κάναμε επίσης λάθος επιλογές. Δεν αξίζαμε τη νίκη, συγχαρητήρια στη Βαλένθια”.

Στη συνέντευξη Τύπου μάλιστα, ο Αταμάν αναφέρθηκε και ξεχωριστά στους ψηλούς, αναφέροντας μετά από σχετική ερώτηση ότι “και οι δύο σέντερ έπαιξαν άθλια. Και ο Φαρίντ και ο Γιούρτσεβεν”.

Για να προσθέσει και τα εξής: «Μετά από το καλό πρώτο ημίχρονο που παίξαμε το δικό μας μπάσκετ, χάσαμε το παιχνίδι στην αρχή της τρίτης περιόδου. Σε δύο λεπτά είχαν 9-0 σερί, εύκολα καλάθια, κάναμε λάθη και μετά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο κάναμε λάθος αποφάσεις, χάσαμε όλα τα σουτ, βάλαμε 2/15 τρίποντα, χάσαμε σουτ κάτω από την ρακέτα. Πήραν αυτοπεποίθηση, ο Τόμπσον έπαιξε εξαιρετικά στο 1v1. Δεν σταματήσαμε το 1v1. Απόψε δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά».