Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: «Δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από τους τίτλους μου»

Μπορεί να χρειάστηκε να φθάσει στο τέλος του αγώνα για να “λυγίσει” ο Παναθηναϊκός με 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια στην 21η αγωνιστική της Euroleague, αλλά έστω και έτσι επανέφερε την ηρεμία στην ομάδα και ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τους παίκτες του για την άμυνά τους.

Στις δηλώσεις του μετά το Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια, ο Εργκίν Αταμάν σημείωσε την τρομερή του σχέση με τους οπαδούς και τόνισε ότι οι τίτλοι που έχει κατακτήσει με την ομάδα δεν αποτελούν… πανάκια για τον ίδιο.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Απόψε κερδίσαμε το ματς από το τρομερό hustle από τους παίκτες. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Στο πρώτο ημίχρονο σταματήσαμε τους Μόργκαν και Έντουαρντς, όλοι έπαιξαν καλή άμυνα. Ακόμα και ο Ναν έπαιξε εξαιρετική άμυνα με τον Έντουαρντς. Όλοι οι υπόλοιποι τακτικά σταμάτησαν την επίθεση της Βίρτους και κάναμε κλεψίματα και πήραμε πολλά ριμπάουντ, επιθετικά ριμπάουντ. Το ίδιο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε το ματς, αλλά δεν παίξαμε πολύ καλά επιθετικά. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στην τελευταία περίοδο καθαρίσαμε το ματς και πήραμε εύκολα τη νίκη».

Για την βελτίωση του Χολμς: «Είναι σημαντικό γιατί ήταν μεγάλη μεταγραφή για εμάς στην αρχή της σεζόν. Δυστυχώς, έμεινε εκτός για δύο μήνες με σοβαρό τραυματισμό. Επέστρεψε και έδειξε τις δυνατότητές του. Είναι πολύ σημαντικό για τους μεγάλους στόχους που έχουμε για τη σεζόν».

Για τη δήλωση πως θα αποχωρήσει αν δεν κερδίσει το πρωτάθλημα ή την Euroleague: «Να σου υπενθυμίσω τι έχω κερδίσει στην καριέρα μου. 20 τρόπαια στην Τουρκία. 6 τίτλοι, 6 κύπελλα, 8 super cup. Στην Ελλάδα σε δύο χρονιές ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο. Σε πέντε χρόνια τρεις Euroleague, όχι στα τελευταία 10 χρόνια. Το Σαπόρτα, το Eurochallenge με ομάδες που κανείς δεν μας πίστευε. Πιστεύω σε εμένα. Δεν κρύβομαι πίσω από τα τρόπαια που έχω κερδίσει. Αυτή η πρόκληση είναι για εμένα και ελπίζω να είναι και για τους παίκτες. Όταν παίζεις στον Παναθηναϊκό, σε έναν από τους καλύτερους συλλόγους, πρέπει να έχεις μεγάλους στόχους. Μπορούμε να κερδίσουμε και να χάσουμε μέσα στη σεζόν. Στεναχωρήθηκα που ο κόσμος μετά από δύο ήττες έχασε την πίστη τους. Έχω εμπιστοσύνη και στήριξη από τον Γιαννακόπουλο. Μιλήσαμε χθες. Έχω υπομονή. Αν χάσω την υπομονή θα φύγω, έτσι κάνω όλη μου την καριέρα. Έφυγα από την Εφές μετά από δύο τρόπαια. Έβαλα αυτή την πρόκληση για εμένα και τους παίκτες μου».

Για την αποθέωση από τον κόσμο: «Έχω τρομερή σχέση με τους οπαδούς που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Ξέρω πως κάποιοι ανησυχούν με τα όσα λέω. Δεν είπα αυτή τη δήλωση γιατί θέλω να φύγω. Το έκανα για να δείξω τους μεγάλους στόχους που έχω στην καριέρα μου. Στο τελευταίο ματς με την Αρμάνι… Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Euroleague; Πού είναι ο Ολυμπιακός; Είμαστε μαζί στην βαθμολογία. Πού είναι η Φενερμπαχτσέ; Είδα στα social media πως κάποιοι μου επιτέθηκαν, ειδικά για την χώρα μου. Έλεγαν πως είμαι Τούρκος και πρέπει να φύγω από την Ελλάδα. Είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος, αγαπάω την Ελλάδα, την Αθήνα, τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι επιτυχημένος. Σηκώνω τις γροθιές μου γιατί πρέπει οι οπαδοί, η ομάδα, η διοίκηση να είναι ενωμένοι. Ποτέ δεν παρατάμε τους μεγάλους στόχους».