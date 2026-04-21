Αταμάν: «Ο Σορτς έκανε καταπληκτικό παιχνίδι – Θα παλέψουμε για να είμαστε στο Final Four»

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό έδωσε την πρόκριση στα playoffs στους πράσινους με τον Εργκίν Αταμάν να ξεχωρίζει του Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ στις δηλώσεις του.

Ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του Παναθηναϊκού τόνισε ότι το βλέμμα του είναι ήδη στη συνέχεια και συγκεκριμένα στα ματς με τη Βαλένθια, όπου οι πράσινοι θα δώσουν τη μάχη τους για το εισιτήριο που οδηγεί στο Final Four της Αθήνας.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Κάναμε μια φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο χάσαμε αρκετά ελεύθερα σουτ. Απόψε ο Σορτς έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, το ίδιο και ο Φαρίντ, ενώ οι υπόλοιποι έπαιξαν πολύ καλή άμυνα. Τώρα ξεκινούν τα playoffs και θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, όπως η Βαλένθια.

Πρέπει να είμαστε το ίδιο μαχητικοί όπως σήμερα και να παίξουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα. Θα χρειαστεί να είμαστε επιθετικοί και συγκεντρωμένοι, ειδικά στο τρέξιμο της Βαλένθια και στα ριμπάουντ της, καθώς είναι μια πολύ δυνατή ομάδα στην Ευρωλίγκα.

Επιθετικά σήμερα λειτουργήσαμε καλά, κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα. Μας περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, αλλά φέτος έχουμε δει ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εντός και εκτός έδρας. Θα δώσουμε τη μάχη μας για να πάρουμε το εισιτήριο για το Final Four».