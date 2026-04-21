Παναθηναϊκός – Μονακό 87-79: Ο τρομερός Σορτς έστειλε το τριφύλλι στα πλέι οφ της Euroleague

Η πρώτη παρουσία της ιστορίας του στα play in της Euroleague ολοκληρώθηκε σύντομα και με θετικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δυσκολεύτηκε σε ορισμένα σημεία του αγώνα κόντρα στους “8” της Μονακό, ωστόσο επικράτησε χωρίς ιδιαίτερο άγχος με 87-79 στο Telekom Center και προκρίθηκε ως 7ος στα πλέι οφ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας.

Ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στη Μονακό, η οποία, βέβαια, δεν παράτησε ποτέ το παιχνίδι, μένοντας σ’ αυτό με τα ζογκλερικά του απίθανου Μάικ Τζέιμς.

Οι Μονεγάσκοι θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία για να βρεθούν στα πλέι οφ, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας τον νικητή του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας. Από αυτές τις ομάδες θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Κέντρικ Ναν κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά, ωστόσο ο Παναθηναϊκός βρήκε τελείως διαφορετικούς πρωταγωνιστές κόντρα στη Μονακό. Πρώτος και καλύτερος ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος “ξύπνησε” τους πράσινους στο πρώτο δεκάλεπτο και τους έβαλε σε θέση οδηγού, ενώ στη συνέχεια κλείδωσε και τη νίκη για το τριφύλλι, με τον Αμερικανό γκαρντ να πραγματοποιεί την πιο ουσιαστική εμφάνισή του με το τριφύλλι.

Ο βραχύσωμος άσος μέτρησε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκέντρωσε 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και ήταν με διαφορά ο MVP του Παναθηναϊκού.

Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Κένεθ Φάριντ. Ο Αμερικανός σέντερ κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Εξαιρετικός και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 11 πόντους, ενώ Ναν, Όσμαν, Χέις-Ντέιβις, Λεσόρ και Χουάντσο ήταν μακριά από τον καλό τους εαυτό.

Από πλευράς Μονεγάσκων, ξεχώρισε ο φοβερός Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ πήγε μόνος του να γυρίσει το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο, μετρώντας 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο αγώνας

Η Μονακό μπήκε δυνατά στο ματς και με ένα σερί 0-6 (4 πόντους ο Τζέιμς), οδήγησε τον Έργκιν Άταμαν στο να καλέσει τάιμ-άουτ μόλις στο 1’57” απ’ την έναρξη του αγώνα. Οι οδηγίες του Τούρκου τεχνικού έπιασαν… τόπο, με τους «πράσινους» να αλλάξουν άρδην εικόνα στην άμυνά τους και να βρίσκουν ως «σταθερά» στην επίθεση τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος με το που μπήκε στο ματς άλλαξε όλες τις ισορροπίες, «γράφοντας» 9 πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Προοδευτικά, ο Παναθηναϊκός άρχισε να μεγαλώνει το προβάδισμά του κλείνοντας την πρώτη περίοδο με 23-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» πρόσθεσαν στην εξίσωση της επίθεσης και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος σημείωσε 7 πόντους στην περίοδο, την ώρα που ο Σορτς συνέχισε να εκτελεί εξαιρετικά χτυπώντας διαρκώς μέσα απ’ τα πικ΄ν’ρολ που έστηνε με τον Φαρίντ ή τον Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός διατηρούσε σταθερά ένα προβάδισμα τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα κι έκλεισε το ημίχρονο στο +15 (49-34), δείχνοντας να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι.

Η Μονακό συνέχισε να επιτίθεται με όλους τους τρόπους και να φτάνει τη διαφορά στο +17 (60-43) με ένα δίποντο του εξαιρετικού και στις δύο πλευρές του glass floor Κένι Φαρίντ.

Κάπου εκεί, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός άρχισε να χαλαρώνει υπερβολικά στην άμυνά του, δίνοντας την ευκαιρία στους Μονεγάσκους να «ρίξουν» πολύ τη διαφορά με μπροστάρηδες τους Μπλόσομγκέιμ και Τζέιμς, μειώνοντας στο τέλος της περιόδου σε 66-57, το οποίο διαμορφώθηκε με ένα buzzer-beater λέι-απ του Κώστα Σλούκα.

Στην εκκίνηση του τελευταίου δεκαλέπτου, η Μονακό προσπάθησε να μείνει κοντά, όμως ο Παναθηναϊκός με τον Ρογκαβόπουλο ξέφυγε ξανά με 13 πόντους (70-57), παρά τη μεγάλη αστοχία του απ’ τα 6,75μ. (7/27τρίπ). Η ομάδα του Πριγκιπάτου, ωστόσο, συνέχισε να το παλεύει και να ρίχνει λίγο-λίγο τη διαφορά μέχρι και στο -7 (77-70) με… απίθανα καλάθια του Μάικ Τζέιμς που πάλευε λυσσασμένα στην επίθεση της Μονακό.

Στην τελική ευθεία του ματς όμως, η ψυχραιμία του Σλούκα στην οργάνωση και οι τρομερές… εμπνεύσεις κι εκτελέσεις του Σορτς που «χτυπούσε» συνεχώς στα πολύ πιο αργά πόδια του Στράζελ, συντηρούσαν τη διαφορά σε διψήφια όρια, με τους «πράσινους» να φτάνουν σχετικά άνετα και χωρίς πολλά… καρδιοχτύπια ως το τελικό 87-79 και να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο τους την είσοδό τους στα Play Off, γεμίζοντας το… ντεπόζιτο της ενέργειάς τους για τα δύο πρώτα παιχνίδια με τη Βαλένθια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 21 (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Όσμαν 12 (1/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Σλούκας 8 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 4 (2/7 σουτ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος 11 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Γκραντ 6 (1), Ναν 7 (1/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λεσόρ 8 (4/5 δίποντα), Φαρίντ 13 (6/8 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ (7 ριμπάουντ).

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 4 (1/7 σουτ), Μπλόσομγκεϊμ 9 (4/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 7 (1), Ντιάλο 12 (4/5 δίποντα, 4/5 βολές), Χέιζ 6 (1/2 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν 8 (4/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Στράζελ 8 (2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζέιμς 25 (5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη).

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 28/44 δίποντα, 7/27 τρίποντα, 10/14 βολές, 36 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 16 επιθετικά), 17 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 6 λάθη, 18 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 20/31 δίποντα, 7/25 τρίποντα, 18/21 βολές, 30 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 10 επιθετικά), 16 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 13 λάθη, 16 φάουλ.