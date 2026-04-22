Αταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού: «Εφόσον είμαστε καλή ομάδα, δεν θα έχει σημασία το μειονέκτημα έδρας»

Ο Τούρκος προπονητής μίλησε στους παίκτες των πρασίνων μετά την πρόκριση στα playoffs της Euroleague
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 87-79 τη Μονακό στο ματς των play in της Euroleague και κατέκτησε την 7η θέση, όπου τον φέρνει αντιμέτωπο με τη Βαλένθια στα playoffs με τον Εργκίν Αταμάν να αναφέρει ότι δεν παίζει ρόλο ποιος έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση στα playoffs τόνισε ότι δεν θα έχει σημασία το πλεονέκτημα έδρας της Βαλένθια, αν οι πράσινοι παίξουν καλά στη σειρά αγώνων.

 

«Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις τα παιχνίδια, στα οποία όλοι συνεισφέρουν στη νίκη. Αυτό είναι το ‘κλειδί’. Τώρα προκριθήκαμε στα playoffs, γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη Βαλένθια, μία ομάδα που μας κέρδισε δύο φορές.

Όμως τώρα θα συγκεντρωθούμε 100% εφόσον είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία αν έχουμε το πλεονέκτημα έδρας ή όχι», είπε ο προπονητής του «τριφυλλιού» στα αποδυτήρια του T- Center.

