Αταμάν: «Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα»

Ο Εργκίν Αταμάν κράτησε χαμηλούς τόνους μετά το μπρέικ του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια με 68-67, ο Εργκίν Αταμάν παρέμεινε προσηλωμένος στον στόχο της ομάδας λέγοντας ότι έγινε μόνο το 1-0, ενώ υποστήριξε ότι το τριφύλλι θα μπορούσε να κερδίσει πιο εύκολα.

«Σταματήσαμε με επιτυχία το παιχνίδι της. Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον και παίξαμε καλά και σε κάποιες απομονώσεις. Κάναμε μερικά λάθη στις κρίσιμες στιγμές. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά κάναμε λάθη. Είναι μόνο 1-0, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Πρέπει να κερδίσουμε τρία ματς για να περάσουμε στο Final-Four.

Να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς. Σημαντικό να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι. Να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια επιθετικότητα. Στην επίθεση πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι, αλλά να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο», ήταν τα λόγια του Εργκίν Αταμάν.