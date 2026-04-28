Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: Συγκλονιστικό μπρέικ με ήρωα τον Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός έδειξε με το “καλημέρα” ποιο είναι το αφεντικό στη σειρά με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, πραγματοποιώντας μία ψυχωμένη εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, επικράτησε εκτός έδρας των Ισπανών με 68-67, έκανε το 1-0 και πήρε το πλεονέκτημα έδρας.

Δείτε το live του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για να προκριθεί στο Final Four της Euroleague στην Αθήνα και πλέον κρατάει για τα καλά την πρόκριση στα χέρια του, αφού αυτή θα περάσει από το Telekom Center Athens.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα γίνει και πάλι στη Βαλένθια το βράδυ της Πέμπτης (30/4/2024, 21:45).

Πρώτος σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο ήρωας του τριφυλλιού στο φινάλε, αφού με δική του βολή ο Παναθηναϊκός πήρε το διπλό.

Εξαιρετική απόδοση από τον Λεσόρ που μέτρησε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, βγήκε και πάλι μπροστά ο Σορτς στα κρίσιμα, ενώ πολύτιμες βοήθειες έδωσε και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Μοντέρο με 15 πόντους, με τον γκαρντ της Βαλένθια να είναι και μοιραίος, αφού στην τελευταία φάση δεν μπόρεσε καν να εκτελέσει, πέφτοντας στην παγίδα του Χέιζ-Ντέιβις.

Ο αγώνας

Ονειρικό ήταν το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Με αιχμή του δόρατος στην επίθεση τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος τα έβαζε από παντού, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξέφυγε με 15-5 στο 5′ για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (15-23).

Ο Ναν πήγε στον πάγκο για να πάρει ανάσες και ο Παναθηναϊκός βρήκε πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Μάριους Γκριγκόνις! Ο Λιθουανός γκαρντ ήρθε από το… πουθενά και άρχισε να βομβαρδίζει το ισπανικό καλάθι με τους πράσινους να ανεβάσουν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (19-30).

Η Βαλένθια έβγαλε αντίδραση, άρχισε να βρίσκει σκορ από την περιφέρεια και μείωσε σε 27-32, ωστόσο ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει και πάλι στο σκορ, με το πρώτο ημίχρονο να βρίσκει τους πράσινους στο +7 (32-39).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Βαλένθια άρχισε την αντεπίθεσή της και κατάφερε να πλησιάσει στο 41-45. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και με 5-0 από Ναν και Χουάντσο ξέφυγε με 41-50, αλλά η Βαλένθια απάντησε με σερί 6-0 μείωσε στους 3 πόντους (47-50). Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους πράσινους στο +5 (49-54).

Με πρωταγωνιστή τον Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 53-61 στο 32′, ωστόσο στη συνέχεια κόλλησε στην επίθεση. Η Βαλένθια εξαπέλυσε τρομερή αντεπίθεση και έφερε για πρώτη φορά το παιχνίδι στα ίσια (63-63) με 1’53” στο χρονόμετρο.

Ο Χέιζ-Ντέιβις εέγαλε την άμυνα στον Τέιλορ, ο Σορτς κέρδισε φάουλ από τον Κι κι έβαλε 2/2 βολές (63-67) με 1’11” να απομένουν.

Ο Ρίβερς σκόραρε, αλλά ο Σορτς αστόχησε σε τρίποντο και ο Όσμαν έκανε φάουλ στον Μοντέρο. Εκείνος έβαλε 2/2 βολές και ισοφάρισε εκ νέου (67-67) με 24.5″ για το φινάλε. Ο Ναν πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση του τριφυλλιού και κέρδισε φάουλ από τον Κι στα 2.1″.

Με 1/2 βολές, έκανε το 67-68, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, αφού ο Μοντέρο δεν μπόρεσε να επιτεθεί στο φινάλε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 7 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Τέιλορ 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Πουέρτο, Ρίβερς 6 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πραντίγια 3 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κι 12 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 15 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Μουρ 2 (4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σακό 6 (5 ριμπάουντ), Τόμπσον 2, Κοστέλο 3 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 12 (2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Όσμαν 2 (7 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ναν 21 (5/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 λάθη), Λεσόρ 12 (7 ριμπάουντ), Φαρίντ, Γκριγκόνις 7 (1), Ερνανγκόμεθ 7 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Βαλένθια: 20/33 δίποντα, 6/33 τρίποντα, 9/10 βολές, 40 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 15 επιθετικά), 17 ασίστ, 9 λάθη, 11 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 19/39 δίποντα, 6/19 τρίποντα, 12/17 βολές, 34 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 9 επιθετικά), 10 ασίστ, 9 λάθη, 11 κλεψίματα, 1 μπλοκ.