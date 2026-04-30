Αταμάν: «Θέλουν να συλλάβουν τον Γιαννακόπουλο, είναι μπροστά από τα αποδυτήριά μας 10 αστυνομικοί»

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague είχε μεγάλη ένταση. Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στη Βαλένθια και έκανε το 2-0 και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του, ανέφερε ότι η αστυνομία θέλει να συλλάβει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον general manager, Δημήτρη Κοντό, και τον team manager, Γιώργο Γκοτζογιάννη.

Ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι υπάρχει παρουσία αστυνομικών έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να μην απολαύσει η ομάδα του τη νίκη στη Βαλένθια.

Τα λόγια του Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου

«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο.

Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια.

10 αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».