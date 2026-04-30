Αθλητικά

Αταμάν: «Θέλουν να συλλάβουν τον Γιαννακόπουλο, είναι μπροστά από τα αποδυτήριά μας 10 αστυνομικοί»

Η ασφάλεια του γηπέδου έδιωξε από τον πάγκο τον Δημήτρη Κοντό και τον Γιώργο Γκοτζογιάννη
Ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια/ (EUROKINISSI)

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague είχε μεγάλη ένταση. Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στη Βαλένθια και έκανε το 2-0 και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του, ανέφερε ότι η αστυνομία θέλει να συλλάβει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον general manager, Δημήτρη Κοντό, και τον team manager, Γιώργο Γκοτζογιάννη.

Ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι υπάρχει παρουσία αστυνομικών έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να μην απολαύσει η ομάδα του τη νίκη στη Βαλένθια.

Τα λόγια του Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου

«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο.

Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια.

10 αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Mananger, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
134
125
72
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo