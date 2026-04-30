Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107: Ο Χέιζ-Ντέιβις υπέγραψε το 2-0 και το τριφύλλι είναι αγκαλιά με την πρόκριση στο Final Four της Euroleague

Μία ανάσα από το Final Four της Euroleague βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε εκτός έδρας της Βαλένθια με 107-105 στην παράταση, έκανε το 2-0 στη σειρά και χρειάζεται μία ακόμα νίκη για να κλείσει θέση στην Αθήνα. Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ο Χέις-Ντέιβις.

Με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να πετυχαίνει ένα αδιανόητο buzzer beater στο φινάλε της παράτασης, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 107-105 της Βαλένθια, άλωσε για δεύτερη φορά τη Roig Arena και έκανε το 2-0 στη σειρά στα πλέι οφ της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απέδειξε ότι μπορεί να κερδίσει τη Βαλένθια με όποιον τρόπο θέλει! Στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε με όπλο την άμυνα, στο δεύτερο έπαιξε στο ρυθμό που αρέσει στους Ισπανούς και όμως κατάφερε να τους νικήσει και πάλι, πραγματοποιώντας αδιανόητη εμφάνιση στο μπροστά μέρος του παρκέ.

Το τριφύλλι όχι απλώς κατάφερε να πάρει το πλεονέκτημα έδρας, αλλά πήρε δύο νίκες, πράγμα που σημαίνει ότι βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το Final Four της Euroleague.

Μπορεί να ακουγόταν τρελό πριν την έναρξη της σειράς, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικά πιθανό να βγάλει… σκούπα και να σκουπίσει με 3-0 τη Βαλένθια στον δρόμο για το 8ο ευρωπαϊκό του.

Οι πράσινοι επιστρέφουν σπίτι τους για να τελειώσουν εκεί τη δουλειά την προσεχή Τετάρτη (6/5, 21:15).

Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα και ήρωας της τελευταίας στιγμής ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος δέχθηκε κριτική για τις εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό και τα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο, μέτρησε 27 πόντους με 3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος σε 36’01” για 29 PIR.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι πέτυχε τους 8 τελευταίους πόντους του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι μέσα σ’ ένα λεπτό!

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με το απίθανο τρίποντο με ταμπλό που πέτυχε στην κανονική διάρκεια για το 95-95, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Από πλευράς ηττημένων, ο Μοντέρο έκανε και πάλι τη διαφορά με 21 πόντους, ενώ ο Μπαντιό σταμάτησε στους 15 πόντους και ο νεαρός Ντε Λαρέα στους 18 πόντους.

Ο αγώνας

Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι που οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε μία “σκυλομαχία” από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, στο δεύτερο παιχνίδι Βαλένθια και Παναθηναϊκός διαφήμισαν το μπάσκετ με ένα άκρως γρήγορο παιχνίδι, όπου τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο είχαν οι επιθέσεις.

Με την Βαλένθια να μπαίνει «ζεστή» από τα 6,75 και να… παρασύρει με τον γρήγορο ρυθμό της τον Παναθηναϊκό, οι «νυχτερίδες» βρέθηκαν με το… καλησπέρα στο 11-4 στο 4΄, τη στιγμή που ο Ναν είχε συγκεντρώσει από το πρώτο λεπτό 2 φάουλ. Ωστόσο, οι «πράσινοι» μάζεψαν τα αμυντικά… κομμάτια τους και βασιζόμενοι σε ξεσπάσματα των Χέιζ-Ντέιβις, Σορτς στην επίθεση απάντησαν με επιμέρους σκορ 4-15 για το 15-19 στο 7΄! Οι Ισπανοί συνέχισαν να εκτελούν από την περιφέρεια για το νέο… προσπέρασμα, αλλά ο Όσμαν κατάφερε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών να γράψει το 23-24 του πρώτου δεκαλέπτου για τον Παναθηναϊκό, διάστημα κατά το οποίο έλειψε το τρίποντο για το «τριφύλλι» (1/5).

Με τον Χέιζ-Ντέιβις να εκτελεί κατά… ριπάς από τα 6,75 και τον Μήτογλου να προσφέρει κοντά στο καλάθι, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι, ξεφεύγοντας με +6 στο 12΄ (28-34). Ωστόσο, η έλλειψη διάρκειας του «τριφυλλιού» στην άμυνα, του δημιούργησε προβλήματα, βλέποντας τη Βαλένθια να απαντάει με επιμέρους σκορ 18-7, για το 46-41 στο 17΄. Η «πράσινη» αφύπνιση όμως ήταν άμεση και με τον Χέιζ-Ντέιβις σταθερή απειλή στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προσπεράσει και πάλι και να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +1 (48-49). Κομβικός σε αυτό το διάστημα ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος τελείωσε τον πρώτο ημίχρονο με 16 πόντους, καλύπτοντας το επιθετικό κενό που προέκυψε από τα 3 φάουλ του Ναν.

Ένα γρήγορο 5-0 της Βαλένθια (53-49 στο 21΄), έβαλε τον Παναθηναϊκό σε μειονεκτική θέση, αλλά ο Ρογκαβόπουλος αποτέλεσε άσο στο… μανίκι του Αταμάν, με τον Έλληνα φόργουορντ να συνδέεται από τα 6,75 και να διαμορφώνει το 60-62 στο 26΄. Τα «πράσινα» λάθη που ακολούθησαν και το ξέσπασμα του Μοντέρο έβαλαν τη Βαλένθια και πάλι στο +7 (69-62), αλλά αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Ερνανγκόμεθ να βγάλει τα… κάστανα από τη φωτιά, με τον Ισπανό να δίνει αρχικά ανάσα από τα 6,75 και να παραδίδει τη σκυτάλη σε Ναν και Ρογκαβόπουλο, οι οποίοι έφεραν την ισοφάριση (71-71) στα 31΄΄ πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, που βρήκε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με buzzer beater τρίποντο του Ερνανγκόμεθ (71-74).

Με δύο σερί τρίποντα του Όσμαν άρχισε η τέταρτη περίοδος (71-80), πριν ακολουθήσουν δύο αντίστοιχα του Ντε Λαρέα (77-80 στο 32΄). Ο… διαγωνισμός ευστοχίας από τα 6,75 συνεχίστηκε με τους Γκραντ, Μπαντιό και Ναν, για το 80-86 στο 34΄. Η Βαλένθια προσπάθησε να αξιοποιήσει τα λάθη του Παναθηναϊκού, αλλά οι επιθετικές εμπνεύσεις του Ναν αποσόβησαν τον κίνδυνο της ανατροπής (84-90 στο 35΄).

Ο Ναν κράτησε το +6 (86-82), πριν ο Μοντέρο γράψει από τα 6,75 το 89-92 και ακολουθήσει ρεσιτάλ αστοχίας από τον Παναθηναϊκό (με τη σειρά Ναν, Γκραντ, Σορτς, Χέιζ-Ντέιβις). Την ίδια στιγμή ο Τέιλορ ροκάνιζε τη διαφορά μέχρι το τρίποντο του… προσπεράσματος για τη Βαλένθια (95-92 στο 1.27΄ πριν από τη λήξη). Ωστόσο, ο Όσμαν έδωσε τέλος στην αστοχία με τρίποντο στα 52΄΄ για τη ισοφάριση. Ο Μπαντιό αστόχησε, όπως και ο Ναν στην τελευταία επίθεση του αγώνα και η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση (95-95).

Στο επιπλέον πεντάλεπτο και μετά από ένα άσφαιρο πρώτο δίλεπτο και για τις δύο ομάδες, ο Μοντέρο χάρισε και πάλι το προβάδισμα στη Βαλένθια από τη γραμμή των βολών (97-95 στο 42΄). Σορτς και Ναν, με τον τελευταίο να ολοκληρώνει με κλέψιμο και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, έβαλαν τον Παναθηναϊκό στη θέση του οδηγού (97-99), πριν ο Ρίβερς πετύχει νέα ανατροπή (102-99, στο 1.15΄ πριν από τη λήξη). Εκεί μίλησε η κλάση του Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ισοφάρισε αρχικά από τα 6,75 στα 44΄΄ (102-102) και εν συνεχεία διαμόρφωσε με νέα τρίποντη βόμβα το 103-105 (στα 25΄΄). Ο Κι στα 5.8΄΄ για τη λήξη έφερε σκέψεις για δεύτερη παράταση (105-105), αλλά ο Χέιζ-Ντέιβις φρόντισε να τις διαγράψει με buzzer beater!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95 (κ.α), 105-107 (παρ).

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 15 (4/5 δίποντα, 2/6τρίποντα, 1/1 βολές), Τέιλορ 12 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Πουέρτο 2, Ρίβερς 9 (1/2δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Πραντίγια 5 (1/1 δίποντα, 1/1 τρίποντα) Ντε Λαρέα 18 (1/1 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/5 βολές), Κι 11 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές) , Μοντέρο 21 (3/3 βολές, 4/8 τρίποντα, 3/6 βολές), Μουρ, Σακό, Τόμπσον 3 , Κοστέλο 9 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ (Αταμάν): Σορτς 10 (4/11 δίποντα, 2/2 βολές), Όσμαν 16 (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές), Χέιζ-Ντέιβις 27 (3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6/6 βολές), Ρογκαβόπουλος 8 (1/1 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Γκράντ 9 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Ναν 19 (6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολές), Λεσόρ 7 (2/5 δίποντα, 3/3 βολές), Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ 9 (3/4 τρίποντα), Μήτογλου 2 (1/1 δίποντα).