Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο και Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (16.04.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Η μεγάλη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League, η δράση στην ίδια φάση στο Europa League, αλλά και το Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο για την τελευταία αγωνιστική στη regular season στη Euroleague, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16.04.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League

21:00 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στρασβούργο – Μάιντς UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Μπράγκα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League

