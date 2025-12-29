Αθλητικές μεταδόσεις με Copa Africa και Serie A

Οι αναμετρήσεις ποδοσφαίρου για το Copa Africa και τη Serie A ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου του 2025.

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας υπάρχει και το All Star Game του μπάσκετ γυναικών στα Ιωάννινα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/12/2025)

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Ανδρών Χάντμπολ ανδρών

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Γυναικών 2025 Μπάσκετ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ανγκόλα – Αίγυπτος Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:00 ΕΡΤ 3 Sports Ζιμπάμπουε-Νότια Αφρική Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Ίπσουιτς EFL Championship

20:15 COSMOTE SPORT 8 HD Πόρτο – Άβες Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπρέογκαν – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Κρεμόνα Lega Basket Serie A

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάμπια – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:00 ΕΡΤ 3 Sports Κομόρες-Μάλι Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Πρέστον EFL Championship

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Τζένοα Serie A

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship